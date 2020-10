Android Auto: Mapy Google i Waze przestaną ograniczać. Nowe nawigacje i aplikacje tuż tuż

Udostępnij:

Google stawia bardzo ważny, jak nie najważniejszy krok związany z rozwojem Androida Auto. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, do systemu trafią niedługo nowe nawigacje i aplikacje firm trzecich, które od teraz może tworzyć w zasadzie każdy. Google udostępnił bowiem wszystkim deweloperom Android for Cars App Library – bibliotekę niezbędną do tworzenia aplikacji z myślą o Androidzie Auto. Uprzednio była dostępna tylko dla partnerów z wczesnym dostępem.

Ta zmiana oznacza, że już niedługo w Androidzie Auto będą dostępne aplikacje stworzone przez producentów, którzy dotychczas nie mieli możliwości integracji swoich aplikacji z systemem. Kierowcy docelowo nie będą więc ograniczeni tylko do korzystania z Map Google lub Waze podczas nawigowania. Jedną z firm, która już jakiś czas temu potwierdziła prace w tym zakresie jest Sygic. Google podaje, że w nadchodzących miesiącach twórcy będą mogli publikować swoje testowe wersje aplikacji na Androida Auto w Sklepie Play.

Obecnie w Androidzie Auto można korzystać tylko z Map Google i Waze jako nawigacji i stosunkowo niewielkiej liczby innych aplikacji, fot. Oskar Ziomek.

Nowe nawigacje w Androidzie Auto to jednak nie wszystko. Dzięki opisywanym zmianom i otwartości na aplikacje firm trzecich, do systemu mogą także wkrótce trafić nowe aplikacje związane ze znajdowaniem miejsc parkingowych czy punktów ładowania samochodów elektrycznych. Docelowo zapewne wszystko będzie zależeć od pomysłowości twórców.

O szczegółach opisywanej biblioteki można przeczytać w dokumentacji. Deweloperzy mogą się tutaj zapoznać z wytycznymi dotyczącymi tworzenia aplikacji z myślą o kierowcach. Dostępne są tu także cykle życia usługi CarAppService oraz obiektu klasy Screen . Analizując szczegóły, można przygotować się do tworzenia własnych aplikacji, które w przyszłości będą dostępne w Androidzie Auto.

Android Auto oraz Android Auto for phone screens (dla użytkowników Androida 10 i nowszych) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.