Android Auto bezprzewodowo dla każdego – powstanie adapter za niecałe 210 złotych

Android Auto może działać bezprzewodowo i to w parze z dowolnym smartfonem z Androidem 9 lub nowszym oraz każdym samochodem, który obsługuje Androida Auto z wykorzystaniem kabla. Rozwiązaniem okazuje się ciekawy gadżet, który trafił na Indiegogo i w chwili pisania niniejszego tekstu wiadomo już, że powstanie. Dostawka AAWireless sprawi, że każde samochodowe radio zgodne z Androidem Auto, będzie także oferować łączność bezprzewodową.

AAWireless w formie prototypu to niewielka skrzyneczka z szeregiem portów, która rozszerza możliwości samochodowego systemu infotainment o bezprzewodową łączność Androida Auto. Docelowe urządzenie ma być mniejsze i nie oferować między innymi portu Ethernet, przez co ma być łatwiejsze do ukrycia w pojeździe.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że nie jest to dodatek, który sprawi, że w samochodzie bez Androida Auto, system nagle zacznie działać. Chodzi jedynie o rozszerzenie możliwości obecnego Androida Auto o łączność bez przewodów.

Użytkownicy, którzy chcą doposażyć pojazd w radio z Androidem Auto, mogą skorzystać z kilku produktów firm trzecich. W 2018 roku pokazywaliśmy, jak można to zrobić na przykładzie modelu Sony XAV-AX100. Wszystko wskazuje na to, że teraz do tego typu radia wystarczy dokupić opisywany dodatek AAWireless z Indiegogo, by umożlić łączność bezprzewodową z systemem.

Aby rozpocząć produkcję, twórcy AAWireless liczyli na uzbieranie kwoty 220 tys. dolarów. W chwili pisania niniejszego tekstu, mimo 43 dni do końca akcji, cel został już osiągnięty – projekt wsparło prawie 3300 osób. Co istotne, AAWireless nie jest szczególnie drogi. Obecnie można go zamówić za 55 dolarów (plus koszt wysyłki, ale jest ona możliwa na cały świat), czyli równowartość niecałych 210 złotych. Dostawy planowane są na luty 2021 roku.

Aplikację Android Auto oraz Android Auto for phone screens (dla użytkowników Androida 10) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.