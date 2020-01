Android Auto bezprzewodowo w Uconnect 5. System trafi m.in. do Fiatów i Jeepów

Udostępnij:

Android Auto i Apple CarPlay bez przewodów, zdalne aktualizacje, rozmowy z asystentką głosową Alexa i możliwość sparowania z dwoma telefonami jednocześnie to tylko niektóre z nowości, które pojawią się w Uconncet 5. To oprogramowanie systemów infotainment w samochodach grupy FCA – można je więc będzie spotkać m.in. w Chryslerach, Fiatach, Alfach Romeo i Jeepach.

Oprogramowanie Uconncet dostało jedną z większych aktualizacji tego rodzaju, która usprawnia szereg funkcji multimedialnych. Jak dowiadujemy się z informacji prasowej, system działa do 5 razy szybciej niż wcześniej. Do najciekawszych zmian należy zaliczyć obsługę Androida Auto bez przewodów, podobnie jak Apple CarPlay – analogicznego systemu dla użytkowników iPhone'ów. Nowa wersja Uconnect ma być dostępna w 150 krajach.

Uconnect 5, źródło: motor1, materiały prasowe FCA.

Za wydajność nowego systemu w nadchodzących pojazdach będzie natomiast odpowiadać nie tylko zaktualizowane oprogramowanie, ale także lepsze podzespoły. Uconnect 5 bazuje na okrojonym Androidzie (choć nie podano wprost, czy jest to implementacja w ramach Android Automotive OS) i będzie działać z wykorzystaniem nowego procesora współpracującego z 6 GB pamięci operacyjnej i dyskiem do 64 GB. Przewidziano przy tym obsługę ekranów o przekątnej do 12,3 cala i rozdzielczości UHD (do 16 milionów pikseli).

Inne warte uwagi funkcje to między innymi możliwość zdalnej aktualizacji map TomToma (podobnie, jak samego Uconnect 5), rozszerzenie listy obsługiwanych poleceń przez Aleksę, opcja tworzenia profilów użytkowników pojazdu mających wpływ na ustawienia systemu czy edytowalne skróty na ekranie głównym. FCA dodaje, że dzięki wykorzystaniu Androida jako podstawy, do systemu będzie można z czasem wgrywać nowe aplikacje.

Aplikację Android Auto oraz Android Auto for phone screens (przydatną użytkownikom Androida 10) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.