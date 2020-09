Android Auto i Android 11: Google dostrzegł usterki – naprawa trwa

Udostępnij:

Android Auto i Android 11 są już pod lupą programistów Google'a, którzy dostrzegli uwagi użytkowników. Chodzi o problematyczne działanie Androida Auto w parze ze świeżo zaktualizowanymi smartfonami. Niedawno informowaliśmy, że choć Android 11 powinien oferować bezprzewodowe połączenie ze zgodnymi samochodami, w praktyce funkcja nie działa właściwie i wciąż dostępne jest tylko połączenie za pomocą kabla USB.

Jak zwrócił uwagę serwis autoevolution, informacja pojawiła się na oficjalnej stronie pomocy technicznej i ma formę krótkiego komunikatu. "Badamy problemy zgłoszone przez was po uaktualnieniu systemu operacyjnego waszych telefonów z Androidem do Androida 11" – czytamy we fragmencie wpisu Paula zespołu odpowiedzialnego za Androida Auto. Przy okazji dodaje, jak rozwiązać kwestię niedziałającego kalendarza.

Rozwiązaniem okazuje się być aktualizacja Androida Auto do wersji 5.6, ale ta nie do końca zależy od samych użytkowników. Począwszy od Androida 10, Android Auto jest częścią systemu (na podobnej zasadzie, jak Usługi Google Play) i aktualizuje się automatycznie w tle. Instalację najnowszej wersji można teoretycznie wymusić, ale zmiany po stronie serwera i tak włączane są w tempie, o którym decyduje producent. Z instrukcji można jednak wnioskować, że w tym przypadku wymuszenie aktualizacji Androida Auto po prostu zadziała.

Co ciekawe, niedziałające połączenie bezprzewodowe to tylko jedna z wielu usterek, które zgłosili użytkownicy. Po aktualizacji smartfonów do Androida 11, w Androidzie Auto są także problemy z połączeniami głosowymi czy wyświetlaniem informacji o pogodzie. Jak zwykle usterki nie są zasadą i zgłasza je tylko część kierowców, jednak liczba problemów jest kolejnym dowodem na to, jak niedopracowane jest to rozwiązanie.

Android Auto oraz Android Auto for phone screens (dla użytkowników Androida 10 i nowszych) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.