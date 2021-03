Android Auto niebawem oficjalnie w Polsce. Właśnie trafił na kolejne rynki

Android Auto, zgodnie z zapowiedzią Google, lada moment ma się pojawić oficjalnie w Polsce, a właśnie trafia na kolejne rynki. Jak poinformowano na Twitterze, wraz z końcem marca Android Auto trafił do Sklepu Play i jest dostępny dla użytkowników z Belgii, Danii, Holandii, Norwegii, Portugalii i Szwecji.

To kolejny krok na drodze do udostępnienia Androida Auto na dużo większej liczbie rynków, w tym w Polsce. Google zapowiedział takie działania w grudniu ubiegłego roku podając wprost, że w najbliższych miesiącach od tamtego momentu między innymi Albania, Angola, Armenia, Belgia, Białoruś, Botswana, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Norwegia i właśnie Polska rozszerzą listę krajów, gdzie już teraz Android Auto jest oferowany. Pełną listę znajdziecie tutaj.

