Android Auto 6.2 dostępny do pobrania. Google znów wystawia kierowców na próbę (opinia)

Android Auto 6.2 jest już dostępny do pobrania. Dla kierowców to szansa na nowe funkcje i poprawki licznych dotychczasowych błędów, ale niestety – jak zwykle to tylko domysły i życzenia. Google konsekwentnie nie aktualizuje opisu aplikacji w Sklepie Play, gdzie do dziś widnieje lista zmian w Androidzie Auto sprzed kilku wydań. W efekcie nie wiadomo więc, co nowego oferuje wersja 6.2 i dopiero z czasem odkryją to sami użytkownicy.

Takie podejście tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że Google nie traktuje Androida Auto poważnie, a przecież powinien – w systemie drzemie ogromny potencjał, dzisiaj jest dostępny (przynajmniej jako opcja dodatkowa) w większości nowych samochodów i obok Apple CarPlay jest na co dzień chętnie wykorzystywany przez kierowców. "Zapominanie" producenta o takich podstawach, jak informacja o zmianach w nowym wydaniu, wydaje się jednak pasować do niezmiennej przynajmniej od roku ignorancji w zakresie aktualizowania niektórych funkcji Map Google w Androidzie Auto.

Android Auto w Sklepie Play z opisem zmian dotyczącym wersji sprzed dobrych kilku miesięcy, fot. Oskar Ziomek.

Sytuacja może zdumiewać, szczególnie gdy coraz częściej słyszy się, że konfigurując nowy samochód klient woli dopłacić właśnie do obecności Androida Auto i Apple CarPlay, niż inwestować w nawigację i mapy producenta pojazdu. Na dłuższą metę tak jest po prostu taniej i łatwiej. Na szczęście z tego już niedługo będzie się można "oficjalnie cieszyć" także w Polsce.

Android Auto wkrótce w Polsce. Czy będzie działać?

Zgodnie z zapowiedzią, jeszcze w tym roku Android Auto ma zadebiutować na nowych rynkach, w tym w naszym kraju i być bezproblemowo dostępny w Sklepie Play. Konkretne daty nie padły, ale nadzieja każe sądzić, że będzie to jeszcze przed wakacjami; w takim okresie w 2019 roku wprowadzono tu odświeżony interfejs, a debiut na nowych rynkach wydaje się być zmianą przynajmniej takiej rangi. Przed wakacjami będzie to także korzystne dla podróżujących (o ile jednak zapędów nie ograniczą realia epidemiologiczne).

Niestety aktualne pozostaje pytanie, czy do tego czasu uda się rozwiązać ciągnące się od roku problemy z lektorem mylącym języki – a ja argumentację "myli się, bo oficjalnie nie jest dostępny w Polsce" kupuję tylko częściowo. Przed felerną aktualizacją w 2020 roku wszystko działało bowiem bez zarzutów, a dzisiaj problem z językami w Androidzie Auto mają także kierowcy z innych krajów.

Zrozumienia trudno również oczekiwać od "przeciętnego kierowcy", który nie interesuje się technologią. W smartfornach z Androidem 10 i nowszym, Android Auto jest elementem wbudowanym w system i dostępnym także w Polsce. Kierowca, który nie zna szczegółów, podepnie więc swój smartfon do świeżo odebranego samochodu z salonu, a na ekranie telefonu pojawi się zachęcający kreator (w języku polskim oczywiście) zachęcający do skonfigurowania i skorzystania z Androida Auto.

Ustawienia Androida Auto w Androidzie 11. Nic nie wskazuje na to, by system "nie był oficjalnie obsługiwany w Polsce", fot. Oskar Ziomek.

Potem generalnie wszystko zacznie działać, a przy próbie odczytania powiadomień okaże się, że lektor mówi w Pongliszu 2.0. Myślę, że pierwszą reakcją będzie jednak frustracja i zaskoczenie, że system jest wadliwy, a nie chęć analizy dokumentacji Google'a w sieci, by doszukać się, że tak naprawdę Android Auto w Polsce jeszcze dostępny nie jest. Z punktu widzenia użytkownika po prostu nic na to nie wskazuje – nawet, jeśli jest o tym wzmianka w regulaminie czy innym dokumencie.

Android Auto 6.2: pobierz i szukaj nowości

Co jednak dzisiaj najważniejsze, kierowcy mogą już pobierać APK z Androidem Auto 6.2, a użytkownicy Androida 10 i 11 czekać na automatyczną aktualizację aplikacji zintegrowanej z systemem. Jakie zmiany to oznacza?

Niestety w tym momencie nie wiadomo, ale w najbliższych dniach kierowcy sami odkryją przynajmniej część z nich, podobnie jak dzielony ekran w poprzednim wydaniu. Oczywiście, o ile z czasem nie okaże się, że to zbieg okoliczności, a dana funkcja jest włączana po stronie serwera także w starszej wersji Androida Auto, jak miało to miejsce w przypadku tapet menu głównego. Póki co zachęcam do pobierania i testowania. Szerokości!

Android Auto i Android Auto for phone screens (dla użytkowników Androida 10 i nowszych) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.