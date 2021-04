Android Auto oferuje nowe nawigacje GPS – TomTom AmiGO i Sygic

Udostępnij:

Android Auto daje już kierowcom dostęp do nawigacji TomTom AmiGO oraz Sygic. To pierwsze poważne zmiany w ofercie od momentu ostatecznego otwarcia Androida Auto na aplikacje firm trzecich. Docelowo trafi tu także m.in. Yanosik, ale na razie producent nie chciał sprecyzować, kiedy dokładnie. Dotychczas były tu dostępne jedynie Mapy Google i Waze.

TomTom AmiGO to w praktyce wyraźnie odświeżona i rozbudowana wersja aplikacji funkcjonującej wcześniej pod nazwą TomTom Fotoradary. Teraz jest to w zasadzie mobilna nawigacja uzupełniona o opcje informowania o fotoradarach czy utrudnieniach na drodze, co zgłaszają sami kierujący.

AmiGO w Android Auto, fot. materiały prasowe TomTom.

"Nasza społeczność kierowców będzie bardzo zadowolona z aplikacji AmiGO: jest darmowa, ma przejrzysty wygląd i zero reklam, a kierowcy mogą sobie nawzajem pomagać oznaczając, gdy zauważą korek lub fotoradar" – tłumaczy Mike Schoofs, Managing Director z firmy TomTom. "Kompatybilność TomTom AmiGO z systemem Android Auto umożliwia teraz większej liczbie kierowców szybsze i bezpieczniejsze dotarcie do celu" – dodaje.

Nawigacja TomTom AmiGO na Androida jest dostępna w naszym katalogu oprogramowania.

Sygic w Android Auto

Niemal dokładnie w tym samym czasie do oferty w Sklepie Play trafiła także zaktualizowana wersja nawigacji Sygic. Od teraz też jest dostępna w Androidzie Auto, ale tutaj w większości przypadków trzeba się już liczyć z dodatkowymi kosztami. Za darmo dostępne są bowiem tylko podstawowe funkcje mapy, a jeśli użytkownik nie chce dołączać do programu testów beta, musi się także liczyć między innymi z brakiem wskazówek głosowych.

Sygic w Android Auto, fot. Oskar Ziomek.

Obydwie aplikacje bierzemy już na tapet. Niedługo na dobrychprogramach przeczytacie pierwsze wrażenia z korzystania z nich w parze z Androidem Auto.

Nawigacja Sygic na Androida jest dostępna w naszym katalogu oprogramowania.