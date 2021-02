Kolejny miesiąc za nami, tak więc kolejny przegląd nowości w testowych kompilacjach Windows 10 przed nami

Od ostatniego wpisu o nowościach w Windows 10 minął już miesiąc, w czasie którego program Insider powiększył się o trzy kompilacje deweloperskie – 21301, 21313 oraz 21318. Skłamałbym pisząc, że nie ma żadnych wartych odnotowania zmian, lecz faktem jest również, iż nie znajdziemy ich zbyt wiele. Bez zbędnego przedłużania...









IME, klawiatura i takie tam

Na początek zacznę od subtelnych różnic, które mimo wszystko są krokiem w dobrą stronę (choć drobnym). Tak więc uaktualniono symbol „małego” oraz „podzielonego” układu, zreorganizowano strukturę ustawień oraz zmieniono zachowanie klawiatury podczas jej wydokowania, tj. przechodzi do „małego” trybu w celu łatwiejszego przemieszczania. Co więcej, podczas korzystania z dotykowego wariantu na urządzeniach wyposażonych w ekran co najmniej 12-calowy ujrzymy nieco inne rozmieszczenie klawiszy, a nawet kilka nowych – ESC, Tab oraz Windows. W oparciu o informację zwrotną od użytkowników przeniesiono podpowiedzi słów na środek górnej krawędzi, a przy okazji ograniczono ich liczbę do pięciu.

Pochylono się również nad algorytmami odpowiedzialnymi za działanie słownika, aby podpowiadanie słów oraz sprawdzanie pisowni działało odczuwalnie lepiej.

Poza tym, dla kilku języków uaktualniono całe IME, aby zapewnić nowoczesny wygląd, zoptymalizowaną wielkość fontu, szybki dostęp do emoji oraz usprawnioną wydajność. Tyczy się to: Japońskiego (Microsoft IME), Chińskiego Uproszczonego (Microsoft Pinyin), Chińskiego Uproszczonego (Microsoft Wubi), Chińskiego Tradycyjnego (Microsoft Bopomofo), Chińskiego Tradycyjnego (Microsoft ChangJie), Chińskiego Tradycyjnego (Microsoft Quick), Koreańskiego (Microsoft IME), Hinduskiego (Hindi Phonetic), Bangla (Bangla Phonetic), Marathi (Marathi Phonetic), Telugu (Telugu Phonetic), Tamil (Tamil Phonetic), Kannada (Kannada Phonetic), Malayalam (Malayalam Phonetic), Gujarati (Gujarati Phonetic), Odia (Odia Phonetic) oraz Punjabi (Punjabi Phonetic).

Poprzedni wygląd Nowy wygląd

Pogoda oraz wiadomości na pasku zadań

Zmieniono działanie tego widżetu w taki sposób, aby pobierał dane dostosowane do lokalizacji – dzięki temu działa teraz we wszystkich regionach (no prawie, ponieważ póki co oprócz Chin). Nie jest przez to jakoś bardziej użyteczny, ale przynajmniej mam szybki podgląd na pogodę.

Co równie ważne, potrafi teraz dynamicznie dostosowywać swoją wielkość zależnie od ilości wolnego miejsca. No i na koniec pozostaje już tylko wspomnieć, że niektóre osoby zgłaszały niejasność komunikatu umożliwiającego wyłączenie tejże opcji, co Microsoft naprawił zmieniając „ukryj” na „wyłącz” – jakby od razu nie mogli tego wprost nazwać.

Drobne poprawki

Przełącznik włączający / wyłączający gładzik nie wymaga już uprawnień administratora;

Nowy Microsoft Edge (oparty na Chromium) ostatecznie podmienił wersję „legacy”, stary całkowicie zniknął z oczu użytkowników;

Do kompletu mała integracja z ustawieniami A po kliknięciu pojawia się ten straszny komunikat

Z racji tego, że wersja deweloperska Windows 10 z założenia nie jest przypisana do żadnej konkretnej odsłony, zrezygnowano z „liczbowego” oznaczenia na rzecz prostego DEV;

Nieco usprawniono (cokolwiek miałoby to znaczyć) nową animację uruchamiania okien, by poprawić jej płynność i szybkość;

Uaktualnione dyktowanie tekstu, zapowiedziane jeszcze we wrześniu zeszłego roku, wreszcie udostępniono wszystkim Insiderom i to samo tyczy się przypinania wpisów w schowku;

Tymczasowo, z powodu błędów wykrytych przez testerów, wyłączono możliwość wklejania zrzutów ekranu wprost do eksploratora plików;

Zmodernizowano ikonę Narratora, by lepiej pasowała do obecnie wykorzystywanej ikonografii – jednak z jakiegoś powodu u mnie wciąż obecna jest ta stara;

Systemowy schowek doczekał się obsługi kasowania skopiowanego formatowania;