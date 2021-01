Apple z bardzo dobrą końcówką roku. Użytkownicy wydali krocie w App Store

Udostępnij:

Apple poinformował, że świąteczny tydzień przyniósł firmie aż 1,8 miliarda dolarów zysków ze sprzedaży w App Store. Największą popularnością cieszyły się gry Among Us i Roblox, ale też aplikacje do wideokonferencji czy umożliwiające korzystanie z platform streamingowych.

Okres pomiędzy Wigilią Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem okazał się niezwykle korzystny dla Apple. Prawdziwe oblężenie przeżywał App Store, gdzie posiadacze systemu iOS wydali aż 1,8 miliarda dolarów na cyfrowe towary i usługi.

App Store z bardzo dobrymi wynikami sprzedaży

Wśród najczęściej ściąganych aplikacji znalazły się głównie gry. W ścisłej czołówce uplasowały się Among Us i Roblox. Obok nich posiadacze urządzeń od Apple chętnie ściągali aplikację do wideokonferencji Zoom i aplikację Disney+, która daje dostęp do platformy streamingowej z wieloma hitami. Ostatnio oferta Disney+ rozszerzyła się o takie pozycje jak "Zagubieni", "Gotowe na wszystko" czy "Z archiwum X".

Według Apple sprzedaż w App Store ustanowiła nowy jednodniowy rekord w wysokości ponad 540 milionów dolarów, które użytkownicy wydali w Nowy Rok. Na oficjalnym blogu firmy możemy przeczytać, że "aplikacje stały się ważniejsze niż kiedykolwiek". Wszystko za sprawą pandemii, zmuszającej nas do pozostania w domach i znalezienia nowych form spędzania wolnego czasu, nauki i wypełniania obowiązków zawodowych.

"Deweloperzy znaleźli nowe sposoby utrzymywania ludzi w kontakcie, pomagania im w nauce i pracy w domu, utrzymywania sprawności i zdrowia oraz zapewniania tak potrzebnej rozrywki" – przekonują przedstawiciele firmy.

App Store został uruchomiony 12 lat temu. Od tego czasu twórcy aplikacji zarobili ponad 200 miliardów dolarów, jak wynika z danych zgromadzonych przez Apple. Ostatnio firma mierzy się z zarzutami o stosowanie praktyk monopolistycznych na swojej platformie dystrybucji cyfrowej. Wśród oskarżających znajduje się m.in. Epic Games.

