Bethesda znika z GeForce Now. Kolejny cios dla Nvidii po Activision

Nad usługą streamingową Nvidii gromadzą się czarne chmury. Wcześniej z GeForce Now zniknęły gry Activision, a teraz kolejny wielki wydawca wycofuje większość swoich produkcji. Z gier Bethesda Softworks jedynie Wolfenstein: Youngblood pozostanie dostępny w usłudze.

GeForce Now, czyli usługa streamingu gier od Nvidii zalicza bardzo kiepski start. Jeszcze przed premierą z udziału w niej wycofali się tacy giganci jak Capcom, Rockstar czy Square Enix. 11 lutego dołączył do nich Activision, a dziś o opuszczeniu usługi poinformowała Bethesda Softworks.

W usłudze GeForce Now mogliśmy zagrać w te gry od Bethesda Softworks: Wolfenstein: Youngblood (pozostaje), reszta serii Wolfenstein, Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 76, Doom, Dishonored, Dishonored 2, The Elder Scrolls V: Skryim i The Evil Within 2.

Bethesda znika z GeForce Now – jak tak dalej pójdzie, to będzie kiepsko

Usługa Nvidii miała spory potencjał i szybko przyciągnęła ponad milion użytkowników. Niestety, jeśli tak dalej pójdzie, GeForce Now nie uratuje nawet pojawienie się w usłudze gry Cyberpunk 2077. Nie wiadomo też, dlaczego Bethesda zdecydowała się na tak radykalny krok. Firma nie wydała jeszcze oficjalnego oświadczenia w tej sprawie.