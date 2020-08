Chrome 86 z nową funkcją bezpieczeństwa. Ostrzeże przed możliwym zagrożeniem

Udostępnij:

Niektóre witryny internetowe pomimo stosowania szyfrowanego protokołu połączenia HTTPS, nadal używają nieszyfrowanych formularzy HTTP. Wydawałoby się, że powierzane przez nas dane są bezpieczne, ale wcale tak nie jest.

Jeśli obok adresu URL w przeglądarce widzisz taką małą, zamkniętą kłódkę, to prawdopodobnie jesteś w bezpiecznym miejscu. Niestety nie zawsze tak jest. Niekiedy samo połączenie użytkownika z witryną jest szyfrowane, ale przesyłane już do niej dane nie muszą być. Tak może się zdarzyć w przypadku wypełnianych przez nas formularzy, czyli okienek, gdzie wpisujemy przykładowo swój adres e-mail, adres domowy, imię i nazwisko czy numer telefonu.

Taki przypadek Google określa jako "formularz mieszany". Przeglądarka Chrome już je wychwytuje i jeśli twój menedżer haseł nie wypełnia automatycznie okienka na hasło, to znaczy że znajdujesz się na źle zabezpieczonej witrynie. W Google Chrome 86 bezpieczeństwo w takich przypadkach będzie jeszcze bardziej rozwinięte. Za każdym razem podczas próby przesłania danych na takiej witrynie otrzymamy poniższy komunikat.

Wierzcie lub nie, ale Google już wcześniej próbował nas przed tym ostrzegać. Tylko robił to w dość nieskuteczny sposób. Po wykryciu omawianego protokołu HTTP, ikonka kłódki przestawała towarzyszyć adresowi URL. To jednak zdecydowanie za mało i Google zdał sobie z tego sprawę. Duży i konkretny komunikat trafi już do każdego. Większość użytkowników sieci nawet nie zwraca na kłódkę, więc nie ma innego wyjścia. Wprowadzenia tej funkcji możemy spodziewać się na początku października, kiedy to wersja Google Chrome 86 zacznie być rozpowszechniana.

Dlaczego to takie ważne? Stosowanie protokołu HTTPS sprawia, że przesyłane przez nas dane z formularza, takie jak: login, hasło, imię i nazwisko, nr telefonu, numer karty płatniczej, czy jakiekolwiek inne wrażliwe dane, są zaszyfrowane. To sprawia, że żaden potencjalny intruz nie jest w stanie ich przechwycić i zabezpiecza nas przed atakiem typu man in the middle.

