Co tym razem? Czyli aktualizacje Windows na Łatkowy Wtorek sierpnia

Jak co miesiąc, Microsoft wydał swój główny pakiet aktualizacji zabezpieczeń. Tym razem obyło się bez spektakularnych "bezdotykowych" dziur pozwalających na zdalne przejęcie maszyny, jak ostatnio. Zidentyfikowno dwie dziury aktywnie wykorzystywane przez przestępców oraz kilkanaście nowości, o różnym stopniu istotności.

Jak to zazwyczaj bywa, łatane dziury łączą się w zestawy kilkunastu podatności odkrywanych w jednym module. Wynika to ze specyfiki pracy ekspertów, którzy nie szukają dziur "po prostu", a wybierają komponent, w którym usiłują nabrać tymczasowej ekspertyzy. W tym miesiącu, takim składnikiem wydaje się być komponent Windows Backup, w którym wykryto całą litanię podatności.

Notatki CVE-2020-1551, CVE-2020-1542, CVE-2020-1543, CVE-2020-1540, CVE-2020-1541, CVE-2020-1544, CVE-2020-1547, CVE-2020-1534 wszystkie dotyczą tego samego składnika, jakim jest Windows Backup. Wszystkie je zgłosiła ta sama osoba, czyli Yuki Chen. Podatności wyceniono na 7.8. Osoba zalogowana/zdolna do wykonania kodu na maszynie z usługą Windows Backup jest w stanie dokonać podniesienia swoich uprawnień za pomocą nadużycia usługi kopii zapasowych.

Congrats to all researchers on the list this year. This time TOP 3 are all 360 security researchers, amazing work! https://t.co/9mwSZlzFTn