Cyfrowa waluta nie powstanie zbyt szybko. Prezes NBP skomentował sprawę

Temat cyfrowego pieniądza znów wraca na tapet, po tym jak piątek został skomentowany przez prezesa NBP. Adam Glapiński potwierdził, że trwają rozważania dotyczące wprowadzenia cyfrowej waluty, ale jak na razie przeważają negatywne wnioski w dyskusjach. W efekcie nie należy się spodziewać, by cyfrowy pieniądz szybko został wdrożony do obiegu.

Przypomnijmy, że chodzi o plany emisji elektronicznego pieniądza (na świecie funkcjonującego pod skrótem CBDC), który byłby dopuszczony do użytku przez osoby prywatne i przedsiębiorstwa, a stosowany równolegle do gotówki i przelewów elektronicznych. Rozwiązanie to jest rozważane przez kilka krajów, a wstępne plany zakładają, że cyfrowe euro miałoby pojawić się w obrocie już w ciągu najbliższych 5 lat.

W Polsce podejście jest jednak ostrożne i jak wynika z wypowiedzi Glapińskiego z piątku, którą przytacza serwis Puls Biznesu powołujący się na PAP, na razie w temacie cyfrowego pieniądza nie jest znanych wiele szczegółów, a więcej się o nim pisze, niż faktycznie w tym kierunku działa. Szef NBP potwierdził natomiast, że trwa analiza zagadnień związanych z tym tematem.

"Nie da się przesądzić, czy i kiedy banki centralne zdecydują się na wprowadzenie takiej formy pieniądza" – powiedział w piątek Adam Glapiński. "Gdyby to się okazało korzystne, to oczywiście byśmy to wprowadzali, na razie przeważają raczej negatywne wnioski". Choć nie padły konkrety, widać że podejście do sprawy w Polsce jest ostrożne, wobec czego obawy o szybkie zmniejszenie znaczenia papierowej gotówki w obiegu są dzisiaj nieuzasadnione.