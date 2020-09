Czym nagrać ekran? TOP5 dobrychprogramów do przechwytywania zrzutów ekranu i wideo

Udostępnij:

O ile najprostszy zrzut ekranu możemy wykonać za pomocą klawisza PrtScr o tyle bardziej rozbudowane operacje wymagają odrębnej aplikacji. Nie wspominając o nagraniu wideo z tego co dzieje się na ekranie. Takich narzędzi system Windows nie posiada wcale.

Tym razem prezentujemy pięć najpopularniejszych programów, które zrobią atrakcyjny zrzut ekranowy czy nagrają sekwencję wideo ekranu. Dla porządku dodam, że ranking powstał na podstawie liczby pobrań z naszego katalogu.

5. Debut Video Capture (liczba pobrań: 184 787)

Debut Video Capture to profesjonalne i przy tym darmowe narzędzie do nagrywania sekwencji wideo z ekranu pulpitu lub urządzeń rejestrujących takich jak kamery.

Aplikacja charakteryzuje się bogatą funkcjonalnością i czytelnym interfejsem użytkownika. Debut Video Capture to idealne rozwiązanie do przechwytywania obrazu na komputerze, przy użyciu wbudowanych funkcji lub zewnętrznych urządzeń rejestrujących. Program został również wyposażony w przydatne funkcje do automatycznego nagrywania obrazu w określonym czasie, a także zarządzania i konwertowania utworzonych plików wideo na komputerze.

Debut Video Capture przechwytuje i nagrywa sekwencję wideo z całego ekranu pulpitu oraz następnie zapisuje go do odpowiedniego pliku na dysku twardym komputera. Użytkownik może wybrać dowolny format zapisu – AVI, FLV, MPG, 3GP, MP4, MOV i wiele innych. Przy użyciu tego oprogramowania możemy z łatwością przechwytywać obraz z kamery internetowej lub sieciowej, a także z takich archaicznych urządzeń, jak kamera VHS.

Debut Video Capture przechwytuje cały ekran, wybrane okno lub zaznaczony fragment na pulpicie. Dodatkowo posiada możliwość przybliżania i oddalania widoku podczas nagrywania sekwencji wideo, a także pozwala na dodawanie różnych efektów wizualnych, tekstów oraz znaków wodnych. Nie zabrakło w nim też suwaków do ustawienia poziomu jasności, kontrastu i gammy oraz opcji do skonfigurowania jakości kompresji audio i wideo.

Aplikację Debut Video Capture można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

4. Free Screen Video Recorder (liczba pobrań: 296 794)

Free Screen Video Recorder to, jak sama nazwa wskazuje, darmowy i w pełni funkcjonalny program służący do nagrywania sekwencji wideo z ekranu pulpitu.

Za pomocą aplikacji możemy nagrywać wszystkie czynności, które wykonujemy na pulpicie systemu operacyjnego. Idealnie nadaje się do tworzenia wideo-poradników, demonstracji oraz różnych prezentacji szkoleniowych. Free Screen Video Recorder obsługuje najpopularniejsze formaty, takie jak AVI, BMP, JPEG, GIF, TGA oraz PNG.

Program pozwala w łatwy sposób nagrywać sekwencję wideo z całego pulpitu lub jego dowolnego obszaru, a także z wybranego obiektu i aktywnej aplikacji znajdującej się na ekranie monitora. Przed rozpoczęciem procesu nagrywania należy dokonać drobnych zmian w opcjach konfiguracyjnych, w których możemy ustawić odpowiedni kodek wideo oraz jakość przechwytywanego pliku wideo.

Oprócz tego Free Screen Video Recorder umożliwia wykonywanie zrzutów ekranu z całego pulpitu lub z dowolnego jego obszaru. Ponadto pozwala wykonać wysokiej jakości zdjęcie aktywnej aplikacji i wybranego obiektu. Po przechwyceniu obrazu automatycznie uruchomi się wbudowany edytor, w którym możemy zmienić rozmiar wykonanego zrzutu ekranu, a także zapisać go do pliku, schowka systemowego lub wydrukować bezpośrednio z poziomu programu.

Aplikację Free Screen Video Recorder można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

3. Bandicam (liczba pobrań: 417 834)

Bandicam to bardzo popularne narzędzie do tworzenia zrzutów ekranowych oraz nagrywania sekwencji wideo, będące ciekawą alternatywą dla lidera tego zestawienia. Pełna wersja programu jest płatna, a licencja na jedno stanowisko kosztuje około 220 PLN

Program pozwala na przechwytywanie i zapisywania na dysku komputera sekwencji wideo w maksymalnej rozdzielczości 2560x1600 oraz wartości FPS w zakresie 5 do 60 klatek. Przy jego użyciu możliwe jest tworzenie tzw. screenshotów oraz nagrywanie wideo z gier, aplikacji itp. w trybie pełnoekranowym, ale również dowolnym innym rozmiarze zadeklarowanym przez użytkownika. Bandicamobsługuje biblioteki DirectX oraz OpenGL.

Cechy charakteryzujące narzędzie to niewielkie rozmiary, lekkość i niskie zapotrzebowanie na zasoby systemowe. Ponadto jego zaletą są stosunkowo niskie rozmiary tworzonych plików wideo, wysoka ich jakość oraz możliwość nagrywania długich materiałów wideo (ponad 24-godzinnych) i brak limitu wielkości pliku (ponad 3,9 GB). Bandicam potrafi kontrolować wartości FPS (ilość klatek na sekundę) podczas grania w gry komputerowe, a także ładować filmy do serwisu YouTube bez konwersji, w wysokiej jakości wynoszącej nawet 720p lub 1080p.

Tworzone przy pomocy Bandicama zrzuty ekranowe zapisać można do plików BMP, PNG, JPG, a sekwencje wideo do MPEG-1, Xvid, MJPEG, MP2, PCM. W ustawieniach programu dostosujemy jakość i wykorzystywane do konwersji kodeki audio/wideo oraz czy w przechwytywanych materiałach widoczny ma być kursor myszki. Zapisywanie obrazu może być automatycznie przerywane ze względu na osiągnięcie przez wyjściowy plik określonego rozmiaru lub upłynięciu zdefiniowanego czasu. Po zakończeniu nagrywania samoczynnie może nastąpić nowe nagranie lub wyłączenie komputera.

Aplikację Bandicam można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

2. Action! (liczba pobrań: 521 239)

Jest i polski akcent w naszym zestawieniu. Action! to uniwersalny program do nagrywania sekwencji wideo z gier, pulpitu lub dowolnego fragmentu ekranu. Program jest płatny a dożywotnia licencja na 1 stanowisko kosztuje około 60 PLN.

Program charakteryzuje się nowoczesnym interfejsem oraz bogatą funkcjonalnością. Pozwala w prosty i szybki sposób nagrywać wszystko to co znajduje się na ekranie monitora, a także stanowi idealne rozwiązanie dla graczy, którzy zamierzają nagrywać wideo ze swojej ulubionej gry. Action! umożliwia również nagrywanie obrazu wraz z dźwiękiem (przy użyciu podłączonego mikrofonu).

Znajdziemy w nim różne opcje konfiguracyjne, za pomocą których możemy ustawić rozdzielczość obrazu (480p, 720p, 1080p), ilość klatek na sekundę (FPS) oraz określić czas nagrywania. Action! przechwytuje obraz z gier i pulpitu ekranu w najwyższej jakości HD, a także bez problemów nagrywa każdy dźwięk wydobywany z komputera. W tym wypadku możemy nagrywać odtwarzaną muzykę z dowolnego odtwarzacza lub tworzyć własną narrację multimedialną.

W Action! można również włączyć specjalny tryb Perfect Video Match, przeznaczony do nagrywania filmów z internetu lub odtwarzaczy multimedialnych. Zapewnia lepszą jakość przechwytywanego obrazu. Oprócz tego aplikacja pozwala wykonywać zrzuty ekranu z gier, a także posiada funkcje do przesyłania filmów wideo na Facebook lub YouTube. W jego zasobach nie mogło zabraknąć specjalnego modułu do testowania wydajności komputera. Działa on w taki sposób, że podczas uruchomionej gry monitoruje średnią ilość klatek na sekundę (FPS), a następnie wszystkie uzyskane dane zapisuje w pliku XLS. Action! wspiera również sprzętową akcelerację wideo NVIDIA CUDA oraz technologię Intel Quick Sync Video.

Aplikację Action! można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

1. Fraps (liczba pobrań: 733 342)

Fraps to jedno z najlepszych narzędzi przeznaczonych do tworzenia zrzutów ekranowych oraz nagrywania sekwencji wideo z gier — od 1 do 120 fps, w rozdzielczości do 2560x1600, zarówno korzystających z DirectX, jak i OpenGL.

Aplikacja wykorzystywana jest również często do mierzenia wydajności gier na stworzonych platformach sprzętowych, dzięki wyświetlaniu liczby wyświetlanych klatek na sekundę. Program monitoruje liczbę klatek na sekundę między dwoma punktami w czasie, nagrywa statystyki na dysk do dalszej analizy.

Wersja testowa programu oferuje możliwość nagrywania wideo z gier o długości jedynie 30 sekund, oprócz robienia zwykłych, statycznych zrzutów ekranowych. Pełna wersja programu jest płatna i kosztuje 37 USD, co w przeliczeniu na złotówki wyniesie około 140 PLN

Aplikację Fraps można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

Tak oto prezentuje się nasze TOP5w kategorii programów do przechwytywania ekranów. Choć tu podaliśmy najpopularniejszą piątkę to w katalogu na dalszych miejscach znajdziecie równie ciekawe pozycje, jak choćby całkowicie darmowy OBS Studio, który króluje na komputerach streamerów. I jest wielce prawdopodobne, że w dość krótkim czasie do naszego TOP5 w końcu trafi.

Na koniec zwracam się do Was z pytaniem, czy korzystacie z któregoś z wymienionych programów? Jeśli tak, to do czego najczęściej ich używacie? Czy może do robienia zrzutów ekranowych wystarcza Wam systemowy PrintScreen? Czekamy na Wasze komentarze.