Darmowe programy do przerabiania zdjęć. Świetne w użytkowaniu i bez potrzeby instalacji

Przedstawiam tu osiem programów, na których w bardzo prosty sposób można przerabiać wybrane zdjęcia. W poczet ich wchodzą działające online: edytory graficzne i zdjęciowe. Mają one zbliżone możliwości jak komercyjne programy tego typu, jednak wszystkie można używać za darmo i nie wymagają instalowania. Myślę, że znajdzie się tutaj wiele osób, którym ten zestaw przynajmniej częściowo przypadnie do gustu.

Paint

Zaczynamy od programu, który jest absolutnym gigantem wśród windowsowskich edytorów graficznych i do tego łatwo się go obsługuje. Przykładowo, aby pobrać na Painta zdjęcie z internetu tzw. screena, wymagane jest tylko włączenie przycisków Ctrl + Print Screen. Następnie po skorzystaniu z opcji „Wklej” pojawia się już na jego edytorze.

Na Paincie z wybranym zdjęciem można zrobić prawie wszystko m.in. skracać, dodawać tekst, zamazywać wybrany fragment, koloryzować, zmieniać ustawienie czy pozbawiać koloru. Dlatego edytor świetnie nadaje się dla osób zajmujących się publikowaniem artykułów, które bardzo często przerabiają internetowe zdjęcia na potrzeby swoich publikacji. Choć jego globalna popularność świadczy, że jest przydatny dla prawie każdej osoby potrzebującej programu do pracy ze zdjęciami i tworzenia prostej grafiki artystycznej do czego ma różne narzędzia i pędzle. Zatem wystarczy tylko Painta wyszukać w wyszukiwarce systemu Windows i z niego korzystać. Jest to bowiem program banalny w obsłudze, acz z olbrzymim spectrum możliwości. Dla mnie choćby od dłuższego czasu świetnie się sprawdza do hurtowego przerabiania screenów i tworzenia miniaturek mediów społecznościowych na potrzeby autorskiego bloga.

Fotoramio

Fotoramio jest wszechstronnym programem do pracy ze zdjęciami. Posiada kilkadziesiąt szablonów do tworzenia ich kolażu, który można ustawić według szerokości i okrągłości. Fotoramio oferuje rozbudowany edytor umożliwiający: ustawienie koloru na zdjęciu oraz jego obracanie, korygowanie, zaokrąglanie, koloryzowanie itp. Funkcja Art-Fort umożliwia natomiast przerobienie wybranego zdjęcia według 25 wzorów m.in. Anime, Colorful, Picabia, Abstractionism, Cubism, Graffiti i Sepia. Zatem na tym programie możemy w bardzo prosty sposób tworzyć kolaże zdjęć oraz na wysokim poziomie je edytować i dodawać im artystycznego sznytu. Osoby o bogatej wyobraźni na pewno docenią wielowymiarowość oferowanych przezeń funkcji. LINK

Pixlr

Jeden z najbardziej profesjonalnych edytorów zdjęć dostępnych online. Można na nim zmieniać rozmiar danego zdjęcia oraz je kadrować, przycinać, koloryzować, rozjaśniać i wyjaskrawiać. Jednak to nie wszystko, bo edytor umożliwia formatowanie i retuszowanie zdjęć oraz na nich rysowanie i dodawanie tekstu. Pixlr doprawdy jest to prawdziwy kombajny zdjęciowy i da się go wykorzystywać prawie profesjonalnie, choć już wtedy trzeba ponieść pewne koszty. Lecz za darmo nadaje się do wykonywania najważniejszych funkcji, choćby aby w świetnym stylu zmieniać kolorowe zdjęcia na czarno białe — do czego go najczęściej wykorzystuje. LINK

Skalowacz.pl

Stanowi bardzo prosty program do skalowania zdjęć. Aby to zrobić, wystarczy wybrać zdjęcie i dodać efekt: czarno-białe, sepia, rozmycie, negatyw. Skalowacz służy tak samo do ich zmniejszania: dwukrotnie, trzykrotnie oraz czterokrotnie. Wszystko to czyni bez zarzutu i w dobrej jakości. Po wykonanej akcji wystarczy tylko zatwierdzić swoją pracę. LINK

Zdjęcia Windows

Na tym windowsowskim programie w prosty sposób z wybranych zdjęć można tworzyć własne filmiki np. na YouTube. Aby to zrobić, wystarczy wejść menu start Windows i z zainstalowanych alfabetycznie aplikacji wybrać „Zdjęcia”.

Kiedy jesteśmy już na „Zdjęciach”, wchodzimy na „Nowy film” i rozpoczynamy „Nowy projekt wideo”. Wtedy trzeba dodać „nazwę projektu” i na edytorze wideo rozpocząć dodawanie wybranych zdjęć z komputera. Następnie zebrane zdjęcia w „Bibliotece projektów” przenosimy chronologicznie do „Scenorysu”. Tam można je ustawiać według czasu trwania, dodanego tekstu, efektów 3D czy filtrów. Po zrobieniu tego do sporządzonego filmu można dodać muzykę i zakończyć tworzenie filmu. Co ważne program przechowuje nieskasowane projekty i zawsze jest możliwość ich poprawy. Samemu wykorzystałem filmiki YouTube zrobione na Zdjęcia Windows w dwóch swoich retrowpisach na DP (LINK1, LINK2). W przyszłości dalej planuję je tworzyć, a wszystko to dzięki możliwościom tego windowsowskiego foto-filmowca.

Photos Montages

Jest to bardzo wygodny edytor zdjęć, który świetnie sprawdza się do robienia kolażu zdjęć (od 2 do 100), a ma do tego kilkadziesiąt motywów: standardowych, artystycznych i świątecznych. Ponadto na edytorze można mocować zdjęcia, a także pisać na nich oraz je kadrować. Wszystko prosto, szybko i innowacyjnie. LINK

PhotoFunia



Mamy tutaj do czynienia z lajtowym edytorem, na którym można tworzyć najróżniejsze obrazy zdjęciowe. Aby to uczynić, wystarczy wybrać tylko interesujący efekt i załadować w nań fotkę. Po tym natychmiastowo zostaje wprowadzona w tło efektu. PhotoFunia pozwala również tworzyć zdjęcia portretowe na wybrany wzór. Ogólnie posiada 634 efekty, podzielone na 22 działy np. Twarze, Boże Narodzenie, Zawody czy Filtry. LINK

Paint 3D

Listę tę otwiera Paint i także ją zamyka tylko w wersji 3D. Oprócz funkcji starszego brata, posiada m.in. świetne pędzle do tworzenia obrazów, kształty 2D i 3D, kanwę, futurystyczne efekty oraz nalepki, które mają niebanalne tekstury. Więc mówiąc krótko, jest to program, który oprócz pracy ze zdjęciami jest przydatnym narzędziem dla ludzi uzdolnionych plastycznie. Aby z niego skorzystać, wystarczy wejść tylko w menu start Windows i odszukać go pod literą P.

Podsumowanie

Tak się przedstawia powyższy zestaw programów służących do pracy ze zdjęciami online. Ich znakiem rozpoznawczym jest darmowy dostęp i prostota użytkowania. Co ważne każdy z nich można wykorzystać do innych celów np. Photo Monges do tworzenia rozbudowanych kolaży zdjęciowych, a Pixlr jako narzędzie dające możliwość kompleksowego przetworzenia wyglądu danego zdjęcia. Zresztą ja w takich sposób korzystam z tego zestawu zdjęciowo-graficznego. Przy okazji jestem ciekaw, jakie Wy oprogramowania używacie do przerabiania zdjęć? Wszystkie zainteresowane osoby zapraszam do wymiany poglądów.