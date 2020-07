Discord zmienia szaty: nie "chat for gamers", ale "your place to talk"

Udostępnij:

Spółka Discord Inc, twórca komunikatora Discord, chce przekonać użytkowników, że tworzy rozwiązanie nie tylko dla graczy. To intrygujący zwrot wydarzeń.

Zaprezentowany w 2015 roku Discord od początku promowany był hasłem "chat for gamers". Poniekąd zapewne dlatego, że jego pomysłodawca, Jason Citron, karierę zaczynał właśnie jako twórca gier.

W branży rozrywkowej Citron nie osiągnął jednak wielkiego sukcesu. Jego największy projekt z tamtych czasów to "Fates Forever" z 2014 r., produkcja z gatunku MOBA na iOS. Pomimo dość niezłych ocen w mediach (średnia na Metacritic: 82/100), nie przebiła się do masowej świadomości i już w nieco ponad rok po premierze została porzucona.

Discord to insza inszość. Jak podają twórcy, w czerwcu br. zanotował 100 mln aktywnych użytkowników. I jest to wartość powtarzająca się cyklicznie.

Idąc za ciosem, Discord wychodzi do szerszej niż sami gracze grupy odbiorców. Jego nowy motyw przewodni brzmi "your place to talk", a firma obiecuje zerwać z gamingowymi naleciałościami m.in. poprzez usunięcie z interfejsu tematycznych żartów i odniesień.

Ponadto, ma uprościć system tworzenia kont i serwerów, zwiększając jednocześnie możliwą do uzyskania przepustowość sygnału, a co za tym idzie poprawiając jakość połączeń.

