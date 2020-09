Dysk SSD w Xbox Series X: system zajmuje sporo miejsca. Oto, ile zostanie

Udostępnij:

Tego można było się spodziewać. Xbox Series X, dysponujący dyskiem SSD o pojemności 1 TB nie będzie realnie oferował nam całego terabajta przestrzeni. W tej informacji nie ma niczego nadzwyczajnego. Wiemy jednak, dzięki redakcji amerykańskiego IGN, ile dokładnie zostanie nam miejsca na gry.

Tyle zostanie ci z dysku i karty rozszerzeń SSD na Xbox Series X

W przypadku wewnętrznego dysku SSD PCIe 4.0 NVMe w konsoli Xbox Series X system rezerwuje sobie 198 GB i zostawia nam łącznie 802 GB przestrzeni na gry. Jeśli zaś chodzi o karty rozszerzeń SSD Seagate – z 1 TB oddają nam do dyspozycji 920 GB.

Co się więc dzieje z tą przestrzenią, której nie możemy wykorzystać? Prawdopodobnie większość tego miejsca jest zajęta na poczet systemu operacyjnego konsoli i zarezerwowana na potencjalne aktualizacje.

Warto jeszcze wspomnieć o funkcji Quick Resume, czyli szybkiego wznawiania do 5 uruchomionych gier. Prawdopodobnie część zajętej przez system przestrzeni przypada właśnie na zrzut danych, tak abyśmy mogli błyskawicznie przeskakiwać pomiędzy kilkoma grami jednocześnie.

Pozostają dwa pytania

Wiemy już, ile realnie pozostanie przestrzeni na gry na Xbox Series X. Ciekawe więc, jak będzie to wyglądało w przypadku Xbox Series S, który dysponuje jedynie 512 GB przestrzeni? Na pocieszenie – gry na tę wersję konsoli mają zajmować o 30 proc. mniej miejsca.

Ponadto, drugi znak zapytania wisi nad Sony i PlayStation 5. Firma podała 825 GB jako przestrzeń swojego dysku SSD. Ciekawe jednak, czy jest to już realna przestrzeń do użytku, a jeśli nie – to ile tam zostanie miejsca? Zapewne odpowiedzi poznamy w najbliższym czasie.