E-recepta obowiązkiem od 8 stycznia. Sprawdź, jak założyć konto z Profilem Zaufanym

Od 8 stycznia e-recepty będą powszechnie stosowane w całym kraju. Zamiast papierowego dokumentu, pacjent otrzyma odpowiedni kod SMS lub e-mail, którym będzie mógł posłużyć się w aptece, aby wykupić leki, choć do e-recepty można również wydrukować papierowe potwierdzenie. Wszystkim można także zarządzać przez Internetowe Konto Pacjenta.

Aby korzystać z e-recepty, należy przynajmniej raz zalogować się do systemu IKP. Internetowe Konto Pacjenta dostępne jest dla każdego, ale logowanie wymaga potwierdzenia swojej tożsamości. Można to zrobić na przykład elektronicznym dowodem lub bezpośrednio poprzez logowanie kontem bankowym. My pokażemy, jak zalogować się z użyciem Profilu Zaufanego.

Jak założyć Profil Zaufany i jakie daje korzyści można dowiedzieć się z naszego poradnika.

Jak założyć Internetowe Konto Pacjenta?

Internetowe Konto Pacjenta dostępne jest dla każdego, kto skorzysta z formularza logowania. Aby potwierdzić swoją tożsamość, można się posłużyć na przykład e-dowodem lub Profilem Zaufanym. Ten drugi da się założyć za pośrednictwem internetowej bankowości wielu polskich banków lub poprzez formularz (lecz ta opcja wymaga późniejszej fizycznej wizyty w "punkcie potwierdzającym", gdzie zainteresowany musi okazać dokument tożsamości).

Po otwarciu strony logowania, należy wybrać interesującą metodę potwierdzenia swojej tożsamości. My skorzystamy z opcji logowania z użyciem Profilu zaufanego.

Krok 1: odwiedź stronę logowania i wybierz interesującą cię metodę logowania.

Kolejny etap to logowanie. Loginem jest nazwa użytkownika (ustalona na etapie rejestracji Profilu Zaufanego) lub e-mail. Warto zwrócić uwagę, że kilka nieudanych prób logowania z rzędu blokuje możliwość korzystania z formularza na 10 minut. Jeśli więc nie wiesz, jaki masz login lub hasło, lepiej od razu skorzystaj z opcji ich przypomnienia, zamiast "w ciemno" próbować do skutku.

Krok 2: uzupełnij nazwę użytkownika (lub adres e-mail) oraz hasło.

Następny i w zasadzie ostatni już etap to zatwierdzenie regulaminu. Jeśli coś pójdzie nie tak, po kliknięciu przycisku Akceptuj może pojawić się komunikat o błędzie. Wówczas nie pozostanie nic innego, jak skontaktować się z pomocą ze strony administratorów.

Krok 3: zatwierdź regulamin.

Po skutecznym logowaniu i akceptacji regulaminu, użytkownik zobaczy ekran główny swojego konta. W pierwszej kolejności warto uzupełnić dane kontaktowe, by później bez problemu odbierać SMS-y i e-maile związane z e-receptą.

Krok 4: gotowe – logowanie przebiegło pomyślnie. Po uzupełnieniu danych kontaktowych możesz zarządzać swoimi e-receptami.

Poza receptami, z Internetowego Konta Pacjenta można także zarządzać między innymi zwolnieniami, skierowaniami, czy przeglądać zaplanowane wizyty lekarskie w ramach NFZ.

Zarządzanie e-receptami oraz innymi dokumentami jest też dostępne w wersji mobilnej w formie aplikacji mObywatel. Można ją pobrać z naszego katalogu oprogramowania w wersji na Androida (obecnie tylko tu e-recepta jest dostępna) oraz iOS-a.