Facebook Messenger nie działa. Nie da się wysyłać wiadomości (aktualizacja)

Jeżeli korzystacie z Facebookowego Messengera, to nie będziecie zadowoleni. Komunikator zaliczył awarię, w wyniku której setki osób mają problem z jego używaniem. Serwis downdetector pokazuje kolejne napływające zgłoszenia o problemach związanych z działaniem aplikacji.

Jak wynika z danych w serwisie downdetector, awaria zgłaszana jest sukcesywnie z wielu miast w Polsce, przez co można zakładać, że nie jest ograniczona tylko do jednego obszaru. Niewykluczone, że jest powiązana z globalnym problemem, ale w tym momencie jest za wcześnie, by mówić o konkretach.

Nowe zgłoszenia o problemach od kilkunastu minut napływają do serwisu downdetector.

Zgodnie z napływającymi do nas informacjami, jest możliwe wejście na stronę Facebooka, ale wysyłanie wiadomości, a także wejście do samego Messengera stanowi już problem. W trakcie pisania tego artykułu, do serwisu downdetector wpłynęły setki zgłoszeń o problemach związanych z aplikacją. Użytkownicy sygnalizują przede wszystkim brak możliwości "wysyłania lub odbierania wiadomości". Mniejsza część pisze o problemach z połączeniem z serwerem i samą stroną.

Zamiast nowych wiadomości, w komunikatorze widać tylko ten, znany symbol, fot. dobreprogarmy.

W tym momencie nie wiadomo jakie jest źródło problemu oraz kiedy można spodziewać się przywrócenia funkcjonalności Messengera. Będziemy śledzić ten temat i na bieżąco aktualizować niniejszy tekst.

Aktualizacja, godz. 16:47

Liczba zgłoszeń dotyczących awarii nadal rośnie lawinowo. Na obecną chwilę wszystko wskazuje na to, że problem nie dotyczy już tylko samego Messengera, ale także Facebooka oraz Instagrama.

Aktualizacja, godz. 18:20

Liczba raportów usterek dotyczących Messengera w serwisie downdetector wciąż sugeruje, że problemy nie zostały rozwiązane. Wciąż spływają nowe zgłoszenia co najmniej od kilkudziesięciu osób i dotyczą zarówno komunikatora, jak i działania serwisu.