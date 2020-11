Facebook z ciemnym motywem w smartfonach: ruszyły testy wśród użytkowników

Facebook w smartfonach wreszcie zyska ciemny motyw. Jak wynika z najnowszych doniesień w sieci, twórcy rozpoczęli publiczne testy, w ramach których ciemne kolory aplikacji trafiają już do pierwszych użytkowników. W tym momencie trudno powiedzieć, kiedy dokładnie zostaną udostępnione wszystkim, ale można mieć uzasadnione przypuszczenia, że finalne testy nie potrwają długo – wybrańcy mogli bowiem włączyć ciemny motyw Facebooka jeszcze w grudniu ubiegłego roku.

Jak zwraca uwagę Phone Arena powołując się na serwis Engadget, informacja o rozpoczętych publicznych testach ciemnego motywu mobilnego Facebooka pojawiła się na Twitterze Jane Manchun Wong znanej z informowania o nadchodzących nowościach w aplikacjach. Wdrażanie ciemnych kolorów do Facebooka w smartfonach potwierdził wcześniej w rozmowie Alexandru Voica.

Facebook is publicly testing Dark Mode! 🌙



You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP