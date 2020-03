Folding@Home osiąga 470 petaflopsów. Ponad dwa razy więcej niż superkomputer Summit

Już kilkukrotnie wspominaliśmy o możliwości przekazania mocy obliczeniowej komputera do walki z koronawirusem i oczywiście zachęcamy. O projekcie Folding@Home zrobiło się ostatnio bardzo głośno, dzięki entuzjastycznemu podejściu firm i portali technologicznych. Widzimy już pierwsze efekty. Moc obliczeniowa osiągnęła 470 petaflopsów, czyli ponad dwa razy więcej od superkomputera Summit.

Folding@Home to jeden z kilku realnych sposobów walki z pandemią COVID-19. Nie wymaga wielkiego zaangażowania i daje widoczne efekty. Właściciele mocnych komputerów mogą tym razem wykazać się nie tylko dwustoma klatkami na sekundę w najnowszym Call of Duty: Warzone, ale też zrobić coś pożytecznego.

Projekt Folding@Home to nic nowego. Możecie o nim przeczytać tutaj. Od niedawna jednak naukowcy prowadzą badania nad wirusem SARS-CoV-2. Do wzięcia udziału w projekcie zachęcała nawet NVIDIA na swoich oficjalnych profilach w mediach społecznościowych. I to się opłaciło.

Dotychczas w Folding@Home brało udział około 30 tysięcy użytkowników, co przekładało się na około 100 petaflopsów mocy obliczeniowej. Po akcji NVIDII oraz PC Master Race, liczba wolontariuszy wzrosła aż do 400 tysięcy. A łączna moc obliczeniowa do rekordowych 470 petaflopsów. Tym samym jest ponad dwa razy większa od możliwości superkomputera Summit, który również jest wykorzystywany do badań nad koronawirusem. Jego szczytowa moc to około 200 petaflopsów, a według benchmarku LINPACK 148,6 petaflopsów. Z tą różnicą, że na moc Folding@Home składa się 400 tysięcy niezależnych urządzeń.

Team PCMR's numbers (active users Vs points) are an example of how, no matter who we are, when we join forces, we can surpass even the greatest challenges. Let's keep folding against Coronavirus! Learn how to here: https://t.co/R7e92pTHl5 pic.twitter.com/0of4q22BkG