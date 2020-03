Pomóż w walce z pandemią koronawirusa! Użycz mocy obliczeniowej swojego komputera

Udostępnij:

Pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 staje się coraz poważniejsza. Z kraju i Europy docierają ponure wiadomości, a jesteśmy jeszcze daleko przed szczytem kryzysu. Każda forma pomocy w walce jest na wagę złota. Jak się okazuje, poza izolacją w domu, myciem rąk i niekaszleniem z otwartymi ustami(!), pomożemy pomóc w jeszcze inny sposób, wykorzystując w tym celu nasze osobiste komputery.

Projekt Folding@Home ma na celu przeprowadzanie symulacji zachowania białek i projektowanie nowych leków. Korzystając z opracowanego na Uniwersytecie Stanforda oprogramowania klienckiego, ochotnicy mogą automatycznie pobrać i obliczać porcję danych przeznaczoną dla wybranego zagadnienia. Ostatnio projekt wzbogacił się właśnie o symulacje związane z koronawirusem. Wzięcie udziału w obliczeniach pozwoli szybciej zrozumieć proces zarażania i namnażania wirusa, a konsekwencji – przyspieszy dostępność terapii i szczepionek. W akcję włączyła się też m.in. przeglądarka Opera, która w swojej specjalnej wersji dla graczy - Opera GX - umieściła specjalny baner prowadzący do informacji o akcji.

Jak pomóc? Instalacja oprogramowania klienckiego, dostępnego w naszym katalogu i na stronie autora, wymaga uprawnień administratora. Po jej ukończeniu na pulpicie pojawi się ikona Folding@Home, która uruchamia serwer obliczeń wykorzystujący do działania procesor oraz kartę graficzną. Oczywiście jeżeli jest odpowiednio mocna i nadaje się do obliczeń GPGPU. W przeciwnym razie zostanie wykorzystany sam procesor. W zasobniku systemowym pojawi się nowa ikona.

Projekty dla COVID-19

Klikając ją i wybierając "Web Control", otrzymamy panel sterujący otwierany w przeglądarce. Możemy się w nim zapisać anonimowo (lub nie) do projektu oraz rozpocząć obliczenia. Koronawirus nie ma zdefiniowanej oddzielnej inicjatywy, więc aby wziąć udział w obliczeniach z nim związanych, należy pozostawić wybór "Any disease". Projekty liczące wirusa wywołującego COVID-19 mają obecnie numery od 11741 do 11752, 11759 do 11764 oraz 14530 do 14532.

Biorąc udział w projekcie będziemy mieli swój skromny wkład w zażegnanie najpoważniejszego kryzysu ludzkości od wielu lat. Liczmy więc!

Dedykowany klient Folding@home jest dostępny do pobrania z naszej bazy oprogramowania.