Gadatliwy jak Firefox. Sprawdzamy, co przeglądarka robi za naszymi plecami

Gdy popularność przeglądarki Mozilla Firefox stale spada, zasłużona aplikacja która niegdyś pokonała monopol Internet Explorera szuka dodatkowych metod promocji celem sprzedania swoich niewątpliwych zalet. Chcąc uchronić internet przed losem gorszym od śmierci, jakim jest stuprocentowa dominacja sieci przez silnik WebKit, Firefox dostarcza alternatywę przede wszystkim zorientowaną na prywatność.

Zapewnienie dziś prawdziwej prywatności w internecie jest bardzo trudne, ponieważ większość dostawców treści opiera swoje mechanizmy promocji na profilowaniu użytkowników. Inaczej często nie mogliby zarabiać. Stąd też przeglądarka dbająca o prywatność to aplikacja chroniąca przez śledzeniem na podstawie odcisków palca i ciasteczek, blokująca witryny ze szkodliwym oprogramowaniem, weryfikująca certyfikatu oraz możliwa do ustawienia tak, by redukowała liczbę skryptów uruchamianych w tle.

Nie wszystko od razu

Firefox zapewnia domyślnie jedynie część niniejszych rozwiązań, bardziej agresywne podejście wymaga użycia wtyczki od EFF jaką jest Privacy Badger, a ambitni mogą spróbować swoich sił z dodatkiem NoScript. Wiele rozwiązań nie jest obecnych od razu, ponieważ potencjalnie mogłyby zepsuć przeglądane strony.

Ale czy w czasach wszechobecnej telemetrii, Firefox zachowuje się w przewidywalny, jasny i łatwy do zbadania sposób? Okazuje się, że domyślna instalacja jest nie mniej rozmowna, niż Windows 10. Gdy program "nic nie robi", liczba otwieranych połączeń nieco zaskakuje. Ich wyłączenie również nie musi być aż tak oczywiste, jak się wydaje.

Domyślna instalacja

Wielu purystów może być zdania, że jeżeli przeglądarka zostaje uruchomiona i wyświetla pustą stronę powitalną, to przed wejściem na jakąkolwiek stronę, liczba otwartych połączeń powinna się równać zero. A jak jest w istocie? Zobaczmy:

Pierwsze uruchomienie Firefoksa (fot. Kamil Dudek)

Pierwsze uruchomienie najnowszego Firefoksa "prosto z piekarni" (czyli zanim zdążymy cokolwiek przestawić) otwiera połączenia z następującymi adresami:

prod-classifyclient.normandy.prod.cloudops.mozgcp.net

13.35.253.50 (cloudfront.net, Amazon)

13.35.253.28 (cloudfront.net, Amazon)

35.164.109.147 (amazonaws.com, Amazon)

35.161.170.1 ps (amazonaws.com, Amazon)

143.204.214.123 (cloudfront.net, Amazon)

143.204.214.105 (cloudfront.net, Amazon)

143.204.214.32 (cloudfront.net, Amazon)

143.204.214.35 (cloudfront.net, Amazon)

104.85.249.96 (deploy.static.akamaitechnologies.com, Akamai)

52.11.89.183 (amazonaws.com, Amazon)

52.51.211.154 (amazonaws.com, Amazon)

52.24.128.197 (amazonaws.com, Amazon)

104.16.143.228 (Cloudflare)

mozilla.org

autopush.prod.mozaws.net

cs9.wac.phi.cdn.net ps

safebrowsing.googleapis.com

pki-goog.l.google.com

Całkiem spora lista. W dodatku niektóre adresy IP nie rozwiązują się wstecznie na nazwy domenowe i są zwykłymi, disposable maszynami wirtualnymi wdrożonymi w chmurze, serwującymi jakieś jedno małe API. Firefox na żadnym etapie jednoklikowej instalacji nie oferuje także możliwości wyłączenia owych połączeń. używa także procesu pomocniczego, PingSender.exe. Nie jest to także czysta statystyka: drugie uruchomienie przeglądarki wywołało taką samą listę połączeń, więc Firefox najwyraźniej robi coś konkretnego. Tylko co?

O czym oni tak rozmawiają? (fot. Kamil Dudek)

Dokumentacja Mozilli

Nie istnieje oficjalny spis adresów z którymi łączy się Firefox (a dla Windows 10 takowy istnieje!), ale Mozilla opublikowała dokument z listą funkcji, które wymagają połączenia z siecią. Również jest ona zaskakująco długa, acz nieco mniej tajemnicza:

Aktualizacje aplikacji

Aktualizacje dodatków

Listy blokujące i odwoławcze

Listy antyphishingowe

Listy ochrony przed śledzeniem (o ironio!)

Aktualizacje danych z Online Certificate Status Protocol

Wstępne ładowanie linków

Wstępne wypełnianie pamięci DNS

Przewidywanie wyszukiwania

Ikony i preferencje wyszukiwarek

Wiadomości i nowości Mozilla

Geolokalizacja

Metadane dodatków

Telemetria

Diagnostyka

SSDP do udostępniania multimediów (ktoś wiedział?)

Wykrywanie stron "lądowania" dla dostępu do sieci wymagającego logowania HTTPS

Wszystkie powyższe funkcje da się wyłączyć. Ale tylko skromną ich część wyłączymy w panelu opcji. Pozostałe należy wyłączyć w "Rejestrze" Firefoksa (about:config) albo... w prawdziwym Rejestrze Windows, wprowadzając ręcznie klucz odpowiadający właściwej Zasadzie Grupy.

Ciszej, ale niezupełnie cicho

Firefox oczyszczony z wyżej wymienionych ustawień zachowuje się tak:

Oczyszczone ustawienia i większa cisza (fot. Kamil Dudek)

Swoją listę połączeń wywołuje sama domyślna strona domowa, wyświetlając swoje kolorowe ikony, sugestie i inną dziwną treść jakimś cudem niepodlegającą filtrowaniu przy pomocy ustawień. Zmiana strony na about:blank skutecznie je ucisza. Poza jednym: autopush.prod.mozaws.net. Jest to serwer aktualizacji automatycznych. Zatem nawet przy wyłączonych aktualizacjach (co trudno osiągnąć!), Firefox daje o sobie znać. Czy jest to problem? Raczej nie. Ale na pewno stoi w opozycji wobec deklaracji na temat dbania o prywatność. Nawet, jeżeli chodzi o kwestie czysto teoretyczne.

Na deser stosownym jest zwrócić uwagę, że monitor sieci podczas przeprowadzania niniejszego badania wykrył też, że w Windows 10 z internetem łączy się nawet menedżer Oczyszczania Dysku, uruchamiany w czasie bezczynności (settingsfd-geo.trafficmanager.net) 😎.