GeForce 256 powraca w nowym wcieleniu. Jako zestaw klocków LEGO

Legendarny GeForce 256, pierwsza karta graficzna za sprzętową jednostką Transfer & Lighting (T&L), po ponad dwóch dekadach została przywrócona do życia. Tak jakby. W istocie rzeczy stała się inspiracją do stworzenia zestawu klocków LEGO.

GeForce 256 z LEGO nie jest zestawem oficjalnym. Stworzyła go brytyjska artystka o dość pokrętnym pseudonimie idspispopd. Model karty zbudowała z części zaczerpniętych z regularnych zestawów, a wizualizacja pudełka to efekt prac w programie graficznym. Tym bardziej jednak wypada docenić poświęcony czas.

Zwłaszcza, że w ogólnym rozrachunku autorka prowadzi większą kampanię. Wcześniej bowiem w podobny sposób przygotowała model 3dfx Voodoo, który został zgłoszony do programu LEGO Ideas, mającego na celu zbiórkę pomysłów na kolejne zestawy klocków.

