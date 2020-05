Udostępnij:

Maj przyniósł na GeForce NOW ponad 20 nowych gier. Ponadto pierwsza dostępna w usłudze gra otrzymała wsparcie dla DLSS 2.0.

Wprawdzie przez pazerność wydawców biblioteka GeForce NOW została w ostatnich tygodniach mocno okrojona, ale nie oznacza to bynajmniej, że gracze w ogóle nie mają w co grać. W dalszym ciągu spora biblioteka chmury jest rozszerzana co tydzień.

GeForce NOW: nowe gry na początku maja 2020

Pierwsza aktualizacja zasobów usługi Nvidii w maju przynosi następujące tytuły:

Moving Out

SnowRunner (Epic Games Store)

Amnesia: The Dark Descent

Assassin’s Creed Brotherhood (Uplay)

Battle Chasers: Nightwar

Dead Island Definitive Edition

Drug Dealer Simulator

Earth 2160

Fire Pro Wrestling World

Medieval Engineers

Might & Magic Heroes VII – Trial by Fire (Uplay)

S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

Saints Row 2

Sanctum 2

SpellForce – Platinum Edition

Steel Division: Normandy 44

The Council – Episode 1

THE KING OF FIGHTERS XIII

Trainz: A New Era

YLands

Na uwagę zasługuje gra Assassin’s Creed Brotherhood, której zabrakło w zeszłotygodniowej aktualizacji, kiedy to do GeForce NOW trafiło aż sześć odsłon popularnej serii. Daje to nadzieje na to, że kolejne części cyklu będą dodawane regularnie.

GeForce NOW wspiera teraz DLSS 2.0

DLSS 2.0 to zapowiedziana w marcu sieć neuronowa, która odpowiada za zwiększenie ostrości obrazu przy zachowaniu wysokiej liczby klatek na sekundę. Dzięki sztucznej inteligencji karty GeForce RTX mają generować obraz o jakości porównywalnej z natywną rozdzielczością, renderując jedynie połowę pikseli.

Technologia DLSS 2.0 jest już wykorzystywana przez dostępną w GeForce NOW grę Control studia Remedy. Wkrótce dołączyć mają do niej MechWarrior 5: Mercenaries oraz Deliver Us The Moon.

GeForce NOW pozwoli zagrać za darmo w Assassin’s Creed II

Ubisoft postanowił udostępnić graczom drugą odsłonę Assassin's Creeda bezpłatnie. Można ją przypisać do swojego konta Uplay tutaj. Promocja potrwa do 5 maja do godziny 20:00.

Oferta ta niemal idealnie zbiegła się w czasie z momentem, w którym Assassin's Creed II trafił do biblioteki GeForce NOW. Dzięki temu w pierwszą część sagi o Ezio Auditore można zagrać za darmo nie tylko na pececie, ale i Macu czy smartfonie z Androidem.

Aplikację GeForce NOW na Windowsa, macOS i Androida znajdziecie w naszej bazie programów.