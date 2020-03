Gem4me Passport — paszport bez granic

Udostępnij:

Holding Gem4me Group of Companies przedstawił użytkownikom nową funkcjonalność aplikacji: Gem4me Passport.

Gem4me Group of Companies to grupa europejskich firm, która od 2016 roku opracowuje messenger nowej generacji z marketplace - Gem4me. Obecnie messenger jest prezentowany na trzech platformach: iOS, Android i PC i jest dostępny do pobrania w Appstore, Google Play oraz w wersji internetowej (wersja internetowa jest dostępna dla użytkownika z wersją mobilną).

Messenger Gem4me został pobrany ponad 11 milionów razy w 163 krajach. Użytkownicy mają dostęp do standardowej funkcjonalności niezbędnej do wygodnej komunikacji: czatów, stron publicznych, połączeń, naklejek i inne. W niedalekiej przyszłości planowane jest wprowadzenie nowej funkcjonalności: streaming wideo, grupowe wideokonferencje i wiele innych.

Kilka miesięcy temu programiści ogłosili start testów alfa platformy handlowej MarketSpace, która jest zintegrowana z messengrem i umożliwia użytkownikom umieszczanie i promowanie swoich produktów i usług w MarketSpace, a także korzystanie z funkcji natychmiastowego przelewu środków.

W grudniu 2019 roku została wydana nowa wersja aplikacji, w której dostępna jest nowa funkcja - Gem4me Passport. Omówimy bardziej szczegółowo, co to jest.

Obecnie wiele usług online podczas rejestracji konta w celu usunięcia ograniczeń dotyczących wysokości płatności lub przywrócenia dostępu do zablokowanego konta wymaga dokumentów tożsamości od użytkowników. W takim przypadku użytkownicy muszą sfotografować paszport, prawo jazdy lub inne dokumenty, załadować je na stronę i poczekać na potwierdzenie weryfikacji. Chociaż witryny internetowe i serwisy zwykle używają szyfrowanego kanału do bezpiecznego przesyłania danych, nie zawsze jest jasne, co dzieje się z dokumentami osobistymi: na jakich serwerach są przechowywane i kto może uzyskać do nich dostęp.

Gem4me Passport proponuje rozwiązanie umożliwiające przejście przez proces identyfikacji w samym messengerze i marketplace, a także na innych witrynach internetowych.

Gem4me Passport to licencjonowana usługa do przechowywania danych użytkownika, weryfikacji i autoryzacji użytkowników z możliwością przesyłania zaszyfrowanych danych, pod warunkiem, że użytkownicy potwierdzą ich przeniesienie do wewnętrznych i zewnętrznych usług ekosystemu Gem4me. Wszystkie działania prowadzone są w ramach przepisów o ochronie danych osobowych.

W celu skorzystania z funkcji Gem4me Passport, na Państwa urządzeniu musi być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Gem4me. Dla załadownia dokumentów i przejścia procesu weryfikacji, należy wejść w menu Ustawienia> Gem4me Passport i postępować zgodnie z instrukcją.