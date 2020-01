Google Chrome 80 zablokuje natarczywe powiadomienia. Premiera w lutym

Udostępnij:

Blokowanie wyskakujących powiadomień trafiło do Google Chorme 80 w wersji beta. To nowy mechanizm, który po raz pierwszy pojawił się w wydaniu Canary jeszcze w październiku ubiegłego roku. Do stabilnej wersji trafi już w lutym.

"Cichsze" blokowanie powiadomień, o którym mowa, z pewnością ucieszy przede wszystkim osoby często odwiedzające nowe strony. Zamiast wyświetlać okienko zachęcające na przykład do zezwolenia na wysyłanie kolejnych powiadomień, Chrome może je zablokować, informując o zajściu niewielką ikoną na końcu paska adresu.

Cichsze powiadomienia należy póki co ręcznie aktywować w ustawieniach eksperymentalnych.

Aby przetestować nową funkcję w Chrome 80 beta (zarówno na desktopach, jak i na Androidzie), należy w pierwszej kolejności zajrzeć do ustawień eksperymentalnych, wpisując na pasku adresu chrome://flags . Tutaj należy odszukać flagę #quiet-notification-prompts i zmienić jej wartość na Enabled. Teraz trzeba ponownie uruchomić przeglądarkę.

Po aktywacji flagi, trzeba jeszcze zajrzeć do ustawień.

Na tym jednak nie koniec. Aby włączyć "cichsze" blokowanie powiadomień, należy jeszcze aktywować właściwą opcję w Ustawieniach. W tym celu trzeba odwiedzić kategorię Prywatność i bezpieczeństwo, później Ustawienia witryn i sekcję Powiadomienia. Nowy mechanizm włącza się suwakiem obok opcji Use quieter messaging.

Po kliknięciu ikony na pasku adresu można przeczytać dodatkowe informacje.

Na tym etapie cichsze blokowanie powiadomień powinno już działać. Aby sprawdzić jego skuteczność, w praktyce wystarczy odwiedzieć dowolną nową stronę, która z pewnością zechce poprosić użytkownika o pozwolenie na wysyłanie powiadomień push. Chrome zablokuje tę informację, wyświetlając jedynie niewielki napis na końcu paska adresu.

