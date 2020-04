Google Chrome wkrótce z udostępnianiem stron przez kod QR. Można już testować

Udostępnij:

W przeglądarce Google Chrome w testowej wersji Canary pojawił się generator kodów QR. To opracowywana od dłuższego czasu funkcja, którą można wykorzystać, by szybko wczytać tę samą stronę w urządzeniu mobilnym. Wystarczy skorzystać z menu kontekstowego w Chrome na desktopie, a następnie zeskanować wyświetlony kod smartfonem – zadziała dowolny skaner tego typu kodów.

Na implementację generatora kodów QR w Google Chrome zwrócił uwagę serwis Techdows. Choć funkcja jest na wczesnym etapie rozwoju i dostępna tylko w Chrome Canary (dostępnym do pobrania z naszego katalogu z rozwijanego menu Wszystkie wersje), opcja już teraz działa wystarczająco sprawnie, by zacząć z niej korzystać na co dzień. Wcześniej trzeba jednak aktywować odpowiednią funkcję eksperymentalną.

Kod QR można wygenerować na dowolnej stronie.

By to zrobić, należy zajrzeć do chrome://flags i odszukać opcję #sharing-qr-code-generator . Wartość flagi trzeba zmienić na Enabled, a następnie ponownie uruchomić przeglądarkę. Od tego momentu kody QR można generować w dowolnej chwili, klikając prawym przyciskiem myszy na pusty obszar wyświetlanej strony, gdzie należy wybrać opcję Wygeneruj kod QR powiązany z tą stroną.

Wszystko wskazuje na to, że poza możliwością zeskanowania kodu w momencie jego wyświetlenia, użytkownik będzie mógł także pobrać kod na dysk w formie pliku graficznego. Niestety, w momencie pisania niniejszej publikacji, ta funkcja jeszcze nie działa – zamiast kodu pobierany jest tylko czarny kwadrat.

Warto jednak pamiętać, że na tym etapie mamy do czynienia jedynie z testową wersją przeglądarki i takie niedoróbki są spodziewane. Nie zmienia to jednak faktu, że sam kod generowany jest poprawnie, więc zainteresowani testami mogą już do nich przystąpić.

Przeglądarkę Google Chrome na Windowsa, macOS-a, Androida oraz iOS-a można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.