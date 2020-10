Google Glass. Okulary zyskują możliwość zdalnego podglądania pracy podwładnych

Udostępnij:

Google Glass to w tym momencie produkt skierowany dla sektora biznesowego. To tłumaczy, dlaczego nie słyszy się już zbytnio o tym gadżecie. Nie znaczy to jednak, że Google nie rozwija jego funkcjonalności. Firma właśnie wprowadziła aktualizację, która pozwoli menedżerom zdalnie nadzorować swoich pracowników.

Firmy, w których używa się okularów rozszerzonej rzeczywistości Google Glass, będą mogły skorzystać z funkcjonalności podejrzenia tego, co widzą ich pracownicy. Może być to pomocne w udzielaniu wskazówek odnośnie np. naprawy sprzętu.

fot. Google

Funkcja ta będzie dostępna poprzez integrację Google Meet z Google Glass Enterprise Edition 2, jednak wymaga ona subskrypcji Google Workspace. Osoba, która nawiązuje łączność wideo ze swoim przełożonym będzie widzieć go w okienku 640 x 360 pikseli w prawym górnym rogu okularów.

Rozwiązanie to może być przydatne dla techników pracujących w centrach danych, przy produkcji sprzętu elektronicznego, czy innych miejscach z rozbudowaną sprzętowo infrastrukturą. Google sądzi, że technologia ta może również przydać się agentom rynku nieruchomości. Podobne zastosowania reklamował swego czasu Microsoft ze swoim HoloLens

Google Glass nie zwojowało rynku konsumenckiego, ale w jakimś stopniu przyjęło się jako narzędzie pracy w niektórych częściach sektoru enterprise. Cena urządzenia to 999 dolarów.