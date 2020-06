Google: Zagraniczni hakerzy chcieli wpłynąć na kampanie Trumpa i Bidena

Udostępnij:

Chińscy hakerzy z państwowym zapleczem obrali sobie za cel skrzynki mailowe ludzi działających przy kampanii prezydenckiej kandydata Demokratów Joe Bidena – poinformował lider grupy ds. bezpieczeństwa w Google. Stwierdził też, że irańscy hakerzy zaatakowali konta należące do działaczy na rzecz kampanii Trumpa.

Informacja została podana na Twitterze przez Shane'a Huntleya, szefa Grupy ds. Analizowania Zagrożeń Google'a.

To nie pierwsze takie zdarzenie

Irańskie próby włamania się do skrzynek mailowych pracowników kampanii Trumpa zanotowano już w zeszłym roku. Wtedy to Microsoft Corp (MSFT.O) ogłosił, że grupa nazywana Charming Kitten próbowała włamać się do kont należących do działaczy kampanii jednego z kandydatów, ale nie określiła, której konkretnie. Inne źródła podały, że chodziło o kampanię Trumpa.

Również w tym roku firma zajmująca się analizowaniem zagrożeń cybernetycznych – Area 1 Security – poinformowała, że rosyjscy hakerzy obrali sobie za cel spółki związane z ukraińską firmą gazowniczą, w której zarządzie zasiadał kiedyś syn Bidena.

Google odmówił podania szczegółów wykraczających poza tweety Huntleya

– Wysłaliśmy użytkownikom, którzy byli celem hakerów, nasze standardowe ostrzeżenie o atakach wspieranych przez rządy i przekazaliśmy te informacje do federalnych organów ścigania – powiedział przedstawiciel Google'a.

