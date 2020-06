Google śledzi w trybie Incognito. Teraz musi odeprzeć pozew na 5 mld dolarów

Udostępnij:

Wydawałoby się, że gdy używamy trybu prywatnego historia wyszukiwanych haseł nie trafia do nikogo. Tak jednak nie jest, co nie spodobało się to grupie osób, które teraz żądają zadośćuczynienia w kwocie 5 miliardów dolarów. Do sądu federalnego w San Jose w Kaliforni właśnie wpłynął pozew zbiorowy przeciwko Google.

Pozew złożony przez kancelarię prawną Boies Schiller & Flexner możemy oskarża Google o potajemne i nieautoryzowane zbieranie danych o niemalże każdym obywatelu Ameryki z komputerem lub telefonem.

Dalej w pozwie możemy wyczytać, że Google dowiaduje się o użytkownikach dosłownie wszystkiego przez narzędzia Analytics, Ad Manager i inne mechanizmy. Włącznie z listą przyjaciół, zainteresowań, a nawet "najbardziej intymnych, a także potencjalnie ośmieszających rzeczy" które wyszukują w sieci.

Google broni się przed tymi oskarżeniami tym, że otwierając zakładkę w trybie incognito, przeglądarka Chrome informuje o tym wprost, że firma będzie mogła zbierać informacje o historii przeglądania użytkownika.

Incognito mode isn't private. It never was.



DuckDuckGo is private. Will always be. https://t.co/bz5VmjurQW — DuckDuckGo (@DuckDuckGo) June 3, 2020

Dla powodów Chasoma Browna, Marii Nguyen i Williama Byatta jest to jednak naruszenie federalnego prawa podsłuchowego, jak również prawa do prywatności ustanowionego przez stan Kalifornia. Pozew ma w interesie obronę "milionów" osób, które przeglądały od czerwca 2016 Internet w Google Chrome w trybie prywatnym

Wielu ekspertów od lat nagłaśniało temat, że Google i jego konkurenci mogą łączyć nawyki konkretnych osób z wyszukiwania w trybie standardowym i prywatnym, a następnie serwować im reklamy także odnoszące się do treści, których wyszukiwali incognito.

