Google inwestuje 10 miliardów w Indiach. Sundar Pichai będzie wspierać Hindusów

Sundar Pichari, CEO Google, poinformował o planach ogromnej inwestycji. Podczas corocznej konferencji Google For India zdradził, że planuje zainwestować 10 miliardów dolarów w rozwój szeroko dostępnego i taniego połączenia internetowego w jego ojczystym kraju.

Indie otrzymają ogromny zastrzyk gotówki na rozwój technologiczny, dzięki projektowi "The Google For India Digitalization Fund". Inwestycja ma koncentrować się na zapewnieniu przystępnego dostępu do informacji każdemu Hindusowi, przede wszystkim w ich własnym języku. Google chce pomóc tworzyć produkty i usługi odpowiadające potrzebom mieszkańców Indii, a także wspomagać transformację cyfrową obecnie istniejących tam przedsiębiorstw.

Wśród planach inwestycji mówi się także o rozwoju i wdrażaniu sztucznej inteligencji. Szef Google zapowiada pomoc obszarom takim jak zdrowie, edukacja i rolnictwo. "Cyfrowa podróż Indii jest jeszcze daleka od ukończenia. Mamy wiele do zrobienia, aby uczynić internet przystępnym i użytecznym dla miliarda Hindusów" - mówił Sundar Pichai.

W Indiach mieszka około 1,5 miliarda ludzi (1,35 mld w 2018 roku). Z dostępu do internetu korzysta zaledwie połowa mieszkańców tego państwa. Potencjalny rozwój pod tym względem obiecuje więc spore zyski. I już w ciągu ostatnich 15 lat w tym kraju swoje miliardy dolarów zostawił nie tylko Google, ale też Facebook, Netflix czy Twitter.