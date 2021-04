Instagram dla dzieci? Organizacje na rzecz bezpieczeństwa nalegają, by Zuckerberg porzucił pomysł

Udostępnij:

Facebook prowadzi prace nad wprowadzeniem specjalnej wersji platformy Instagram przeznaczonej wyłącznie dla dzieci do lat 13. Pomysł ten nie spodobał się wielu grupom na rzecz bezpieczeństwa dzieci. Obawiają się o ich bezpieczeństwo i apelują do dyrektora generalnego Facebooka, Marka Zuckerberga, aby porzucił plany wprowadzenia tej wersji serwisu.

Łącznie sprzeciw wyraziło aż 35 organizacji oraz 64 ekspertów, którzy zajmują się tematyką bezpieczeństwa dzieci. Mają poważne zastrzeżenia wobec poszanowania prywatności oraz wpływu Instagrama na psychikę dzieci, w tym poczucie własnej wartości i na presję bycia idealnym.

Tych 99 sygnatariuszy podpisało się pod listem otwartym z ramienia Campaign for a Commercial-free Childhood (Kampania dzieciństwa wolnego od reklam) i skierowało go do Marka Zuckerberga.

"Instagram wzbudza poczucie ciągłego niepokoju o to, że omija nas coś potencjalnie ważnego [tzw. FOMO - przyp. red.] i wzmacnia chęć bycia docenionym przez rówieśników. W wyniku tego dzieci i nastolatki ciągle sprawdzają swoje telefony i dzielą się zdjęciami.

Nastawienie na auto-prezentację, wygląd i tworzenie własnej marki zagraża prywatności nastolatków i ich dobrostanowi psychicznemu" – możemy wyczytać z listu.

To nie pierwszy raz, gdy ktoś kwestionował intencje Facebooka w tym temacie. 5 kwietnia 2021 r. kilku polityków z Izby Przedstawicieli oraz senatorów amerykańskich również wystosowała list do Zuckerberga w sprawie specjalnej wersji Instagrama.

Byli zdania, że dzieci są szczególnie podatne na zagrożenia i manipulację w internecie, a ich własne zdjęcia stanowią niezwykle wrażliwe zdanie. Senatorzy Edward Markey, Richard Blumenthal oraz Kathy Castor i Lori Trahan z Izby Reprezentantów mają poważne obawy, czy Facebook jest w stanie ochronić prywatność dzieci.

Jaka jest reakcja Facebooka?

"Dzieci już i tak są w stałym podłączeniu do sieci, gdzie chcą łączyć się z rodziną i przyjaciółmi, bawić się i uczyć. Chcemy im pomóc w tym, tak aby mogły tego dokonać w bezpieczny i stosowny do ich wieu sposób. Pragniemy znaleźć praktyczne rozwiązania do ciągle nierozwiązanego problemu, jakim jest okłamywanie aplikacji proszących o podanie wieku". – twierdzi firma Zuckerberga.

Gigant mediów społecznościowych utrzymuje, że "Instagram dla dzieci poniżej 13-tego roku życia" będzie prowadzony przez rodziców. Firma ma również pracować nad nowym systemem weryfikacji wieku, tak aby osoby poniżej 13. lat nie mogły zakładać kont i logować się na "standardowego" Instagrama.

Organizacje, które obecnie nawołują Marka Zuckerberga do porzucenia projektu są zdania, że dzieci do 13. roku, które korzystają z Instagrama raczej już nie przejdą na nową wersję tej platformy. Zamiast tego może ona przyciągnąć jeszcze młodszą publikę, która do tej pory nie korzystała z Instagrama w ogóle.

Psychiatra, Dr Bernadka Dubicka z Royal College of Psychiatrists uważa, że dzieci mogą być narażone na "uzależniające algorytmy" mediów społecznościowych. W wypowiedzi dla The Telegraph, specjalistka jest zdania, że wyzbycie się "uzależniającej natury algorytmów" nie jest w interesie Facebooka.

Warto podkreślić, że Facebook w 2017 r. wydał Messenger Kids, kierowany dla dzieci w wieku 6-12 lat, ale wielu ekspertów związanych z tematyką zdrowia psychicznego dzieci przekonało do tego, aby Facebook zlikwidował tę aplikację. Stały za tym opracowania naukowe, które dowiodły, że korzystanie z urządzeń cyfrowych i mediów społecznościowych jest szkodliwe dla dzieci i nastolatków, hamując ich rozwój psychiczny.