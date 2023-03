Porno-boty zalewają Instagram. Użytkownicy coraz częściej trafiają na spam

Serwis Wirtualne Media zwrócił uwagę na wpis Wojtka Kardysia na Twitterze. Konsultant biznesowy, specjalista od komunikacji internetowej i digital marketingu informował w nim o tzw. porno-botach, czyli spamie, który do jakiegoś czasu jest plagą dla użytkowników Instagrama. Jak wyjaśnił Kardyś, porno-boty "przeważnie mają dużo cyferek w nazwie i mało followersów". Dodał też, że ich podstawowym zadaniem jest zwrócenie naszej uwagi - "przeważnie na link w bio (zawierający scam czy inny wirus) albo zachęcający do interakcji (tak, można z tymi botami rozmawiać)".

W rozmowie z Wirtualnymi Mediami Kardyś przyznał, że skala tego zjawiska jest ogromna. Porno-boty wyświetlają nasze relacje, licząc, że to przykuje naszą uwagę i zachęci do odwiedzin fikcyjnych kont. Większość tego typu profili posiada kilka zdjęć, najczęściej przedstawiających bardzo atrakcyjne kobiety. Mogą one pochodzić z różnych źródeł. W wielu przypadkach są to zdjęcia ukradzione od niczego nieświadomych osób.