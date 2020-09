Jaki program do nauczania zdalnego? Zbiór najlepszych narzędzi e-learningowych

Udostępnij:

Przed naszymi pociechami nowy rok szkolny. Rok, który zdecydowanie zostanie zapamiętany na następne lata. Zapowiedziany przez ministerstwo powrót milionów uczniów do szkolnych ław we wrześniu, może dość szybko przerodzić się w kolejne ogniska zapalne COVID-19. Tym samym powrót nauki zdalnej wydaje się całkiem realnym. Dlatego też postanowiliśmy uporządkować wiedzę na temat narzędzi, którymi mogą posiłkować się szkoły i nauczyciele w nauczaniu na odległość..

Jeszcze kilka miesięcy temu to właśnie szkolnictwo musiało z dnia na dzień przestawić się na zupełnie nowe środki nauczania, z którymi wcześniej na taką skalę nie miało do czynienia. Nowe technologie wyszły naprzeciw nowym wyzwaniom i błyskawicznie pojawiły się rozwiązania, które są w stanie pomóc w edukacji w tych trudnych czasach. Oto lista polecanych aplikacji, które pomogą przeprowadzić grupowe zajęcia dla uczniów bez wychodzenia z domu lub wspomóc nauczanie hybrydowe.

Zoom

Zoom to ciesząca się sporą popularnością, bardzo lekka i prosta w obsłudze aplikacja przeznaczona do komunikacji za pośrednictwem Internetu. Dostępna jest ona w wersjach na komputer oraz urządzenia mobilne (Android i iOS), umożliwiając przeprowadzanie nauczania i szkoleń online a w przypadku firm oraz instytucji prowadzenie wideokonferencji.

Już na wstępie zaznaczyć należy, że to co wyróżnia Zoom na tle konkurencji to poza banalną obsługą także wysoka jakość obrazu i dźwięku podczas wideo-spotkań. Aplikacja oferuje wyjątkowo prostą organizację i zarządzanie spotkaniami, wygodne udostępnianie zawartości ekranu lub aplikacji. Użytkownik tworzący spotkanie posiada możliwość definiowania uprawnień członków, może czytać zapytania tekstowe od współtowarzyszy spotkania oraz zapisywać jego przebieg.

Zaproszenie do uczestnictwa wysyłane mogą być w formie adresów URL lub w formie tekstowej na podany adres e-mail. Nie zabrakło również opcji harmonogramu spotkań oraz zabezpieczania dostępu do nich hasłem. W kwestii bezpieczeństwa wspomnieć należy o wsparciu dla szyfrowania SSL oraz AES-256 bit.

O ile same aplikacje klienckie Zoom dostępne są całkowicie bezpłatnie to do działania wymagają one skorzystania z jednego z planów oferowanych przez producenta. Najprostszy plan 'Basic', który kierowany jest do użytkowników prywatnych umożliwia nieograniczone meetingi 1:1, tworzenie spotkań (hostowanie) z maksymalnie 100 osobami, a także 40-minutowe spotkania grupowe zawierające co najmniej 3 osoby. Sama liczba spotkań nie jest ograniczona. Zestawienie wszystkich planów oferowanych przez Zoom znaleźć można na oficjalnej stronie.

Aplikację Zoom można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

Skype

Okazuje się, że popularny komunikator również jest wykorzystywany w celu przeprowadzenia lekcji online. Skype to komunikator głosowy, który pozwala m.in. przeprowadzać rozmowy tekstowe, głosowe i wideo, dzwonić na telefony stacjonarne i komórkowe, wysłać wiadomości SMS oraz faksy.

Aplikacja oferuje znakomitą jakość dźwięku oraz wydajne szyfrowanie 256 bitowym algorytmem AES (Advanced Encryption Standard). Skype nie instaluje żadnych komponentów szpiegujących (spyware), jest bezpłatny i pozwala prowadzić rozmowy z innymi użytkownikami sieci Skype bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Płatne są jedynie rozmowy z rozmówcami korzystającymi ze standardowych numerów telefonicznych, ceny jednak są wyjątkowo atrakcyjne.

Skype można używać na komputerze lub pobrać go na telefon komórkowy, aby pozostawać w kontakcie w podróży. Skype działa na wielu telefonach komórkowych oraz urządzeniach takich jak PlayStation Portable (PSP). Dostępna jest także bogata oferta telefonów WiFi i telefonów bezprzewodowych z wbudowanym Skype.

W najnowszej wersji dodano udostępnianie ekranu, wysyłanie kontaktów, przypomnienia o urodzinach, lepszą jakość połączeń, lepszą jakość wideo oraz funkcje ułatwień dostępu. Te i wiele innych usprawnień wpływają na jeszcze wygodniejsze korzystanie z aplikacji podczas połączeń grupowych.

Aplikację Skype można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

Google Meet

Google Meet to aplikacja kliencka platformy komunikacyjnej od firmy Google dostępna z poziomu przeglądarki internetowej. Dzięki niej możliwe jest m.in. prowadzenie nauczania i szkoleń online, a także organizowanie wideokonferencji.

Platforma, jak również sama aplikacja charakteryzuje się bardzo prostą i intuicyjną obsługą. Umożliwia ona przeprowadzania wideo-spotkań o różnym charakterze i w wysokiej jakości. W obrębie pojedynczego spotkania maksymalnie zgromadzić można nawet 250 osób. Użytkownik inicjujący spotkanie może wygodnie zarządzać osobami dołączającymi do nich poprzez proste rozsyłanie zaproszeń.

Poza samą komunikacją audio-wizualną Google Meet oferuje możliwość sprawnego udostępniania uczestnikom własnego ekranu w celu prezentacji różnego typu dokumentów czy materiałów. Twórcy zadbali również o aspekty związane z bezpieczeństwem. Dane podczas spotkań transmitowane są w zaszyfrowanej postaci, uniemożliwiającej dostęp do nich przez osoby trzecie. Nie zabrakło również narzędzia do zapobiegania nadużyciom w trakcie rozmów.

Aplikację Google Meet można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

Microsoft Teams

Microsoft Teams to komunikator internetowy wyposażony w szereg niezwykle przydatnych narzędzi ułatwiających pracę w grupie.

Microsoft Teams pozwala nie tylko na wysyłanie wiadomości do wszystkich członków danego zespołu. Możemy również zakładać wątki, by udostępniać informacje wybranym użytkowników, a nawet rozmawiać z poszczególnymi osobami indywidualnie. Poza opcją czatu tekstowego, narzędzie umożliwia przeprowadzanie wideokonferencji, do których można dołączyć nie tylko po uruchomieniu Microsoft Teams na komputerze, ale także na urządzeniu przenośnym lub w systemie Skype Room.

Warto wspomnieć, że Microsoft Teams nie tylko oferuje możliwość udostępniania plików, ale także ma wbudowane programy wchodzące w skład usługi Office 365. Oznacza to, że w trakcie pracy skorzystamy między innymi z takich narzędzi, jak: SharePoint, OneNote i Planner, a także usługi Power BI.

Tu warto jeszcze dodać, że Microsoft wyszedł naprzeciw jednostkom edukacyjnym i wprowadził dla nich, całkowicie za darmo Microsoft Office 365 A1 dedykowany uczniom, studentom, nauczycielom. W skład pakietu wchodzą znane aplikacje: Word, Excel, PowerPoint, OneNote oraz Teams i inne niezbędne narzędzia do zdalnej edukacji.

Aplikację Microsoft Teams można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

Google Classroom

Google Classroom to aplikacja pozwalająca korzystać z usługi o tej samej nazwie, która służy nauczycielom i uczniom do zarządzania kursami i nauką, o ile korzystają z kont Google Apps for Education.

Celem programu jest zapewnienie nauczycielom lepszej komunikacji z uczniami. Możliwe jest tu tworzenie grup, zgodnie z faktycznymi zajęciami, które odbywają się w szkole (ale nie tylko), a tym samym łatwiejsze ich organizowanie. Nauczyciele mają tu też możliwość zadawania uczniom prac do wykonania i późniejszego ich sprawdzania.

Google Classroom to także świetne narzędzie pozwalające uczniom z innych krajów uczestniczyć w kursach i zajęciach realizowanych w innych szkołach, o ile są one udostępniane.

Aplikację Google Classroom można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

Na koniec tego zestawienia zostawiłem sobie taką ciekawostkę. Chodzi o aplikację Discord, która dedykowana jest do kontaktu między graczami. Z tego segmentu się wywodzi. Okazuje się jednak, że i w tej aplikacji możemy przeprowadzić zdalne lekcje. Na potrzeby właśnie edukacji producent zdecydował się na powiększenie grupy do 50 uczestników usługi Go Live. W trakcie zajęć uczniowie nie widzą nauczyciela, a jedynie to, co udostępnia na swoim komputerze. Mamy pełną interakcję. Uczniowie mogą zadawać pytania a nauczyciel może ich pojedynczo odpytywać.

Tak wygląda lista polecanych przez redakcję programów do przeprowadzenia lekcji na odległość. Zdecydowanie w tym zestawieniu wyróżniają się dwie aplikacje, Microsoft Teams i Google Classroom. To rozbudowane, kompletne rozwiązania, które są w stanie stworzyć wręcz naturalne środowisko, zbliżone do tego z tradycyjnej szkoły. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie powinni być zadowoleni z ich możliwości.

Mnie osobiście nurtuje tylko jednak rzecz. Najwyraźniej nie ma wytycznych czy to z ministerstwa czy od dyrektorów szkół, z których narzędzi nauczyciele powinni korzystać, a mnogość dostępnych rozwiązań prowadzi do dość kuriozalnych sytuacji. Z własnego doświadczenia wiem, że co nauczyciel to inny program do prowadzenia lekcji. Języka polskiego córka uczyła się przez Skype, informatyki przez Discord a kilka innych przedmiotów przez MS Teams.

Halo! Nauczyciele! Mam nadzieję, że od nowego roku szkolnego zostanie to uporządkowane, na tyle, aby dzieci poruszały się w obrębie jednej aplikacji a nie kilku.