Audioteka to oficjalny program oferowany przez serwis audioteka.pl. Pozwala na łatwe logowanie do swojego konta, żeby cieszyć się szybkim dostępem do biblioteki audiobooków czekających na pobranie. Użytkownik może korzystać z abonamentu, ale jest też opcja kupowania interesujących go audiobooków.

Oczywiście możliwe jest m.in. słuchanie w trybie offline. Pozytywne jest również to, że jeśli będziemy tym zainteresowani, to możemy na przykład recenzować audiobooki oraz polecać je naszym znajomym. Cała społeczność miłośników książek ma z tego pożytek, bo dzięki opiniom innych ludzi da się szybko ocenić jakość konkretnej publikacji.

Empik Go to mobilna aplikacja do obsługi serwisu o takiej samej nazwie. Użytkownicy mogą cieszyć się dostępem do tysięcy audiobooków. Nie brakuje tu ważnego dla wielu użytkowników trybu offline. Jest też Empik Go Originals, co ma być zachętą w postaci słuchowisk i seriali dostępnych wyłącznie na tej platformie.