Kod źródłowy Cyberpunka 2077 na pewno sprzedany? Nowa, zaskakująca hipoteza w sprawie

"Wykradzione dane z CD Projektu zostały sprzedane – prawdopodobnie za 7 mln dolarów" - tak donosił internet po tym, jak organizacja KELA opisała transakcje na Twitterze. To ciąg dalszy najgłośniejsze sprawy mijającego tygodnia, czyli włamania się na serwery warszawskiego CD Projektu. Twórcy "Wiedźmina 3" i "Cyberpunka 2077" sami poinformowali o zdarzeniu oraz załączyli pełną wiadomość od hakerów.

Wśród wykradzionych danych miały znaleźć się kody źródłowe gier CD Projektu Red, ale też liczne dokumenty firmowe, dotyczące umów z pracownikami, spraw administracyjnych czy relacji inwestorskich. Kody do gry "Gwint" faktycznie trafiły do sieci, co samodzielnie sprawdzały serwisy związane z cyberbezpieczeństwem. Do kolejnego, zapowiadanego wycieku nie doszło. Za to wedle autorów poniższego tweeta paczka plików, zawierających autorski silnik Red Engine i kody źródłowe gier CDPR, zostały sprzedane za 7 mln dolarów.

Just in: #CDProjektRed AUCTION IS CLOSED. #Hackers auctioned off stolen source code for the #RedEngine and #CDPR game releases, and have just announced that a satisfying offer from outside the forum was received, with the condition of no further distribution or selling. pic.twitter.com/4Z2zoZlkV6