Komplikacje dla Polski z powodu 5G? Komisja Europejska interweniuje w sprawie UKE

2 lipca Polska została wezwana przez Komisję Europejską do przestrzegania unijnych przepisów dotyczących sieci i usług łączności elektronicznej. Problem pojawił się w momencie, kiedy w wyniku wprowadzenia jednej z tarcz antykryzysowych, skróceniu uległa kadencja prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Marcin Cichy został odwołany z pełnionej funkcji na ok. 1,5 roku przed wygaśnięciem mandatu. Unijnemu komisarzowi Thierry’emu Bretonowi nie wystarczyły wyjaśnienia udzielone na pytanie o okoliczności wprowadzenia nowych przepisów i zażądał od polskiego rządu konkretnych działań.

Komisja postanowiła dziś przesłać wezwanie do usunięcia uchybienia do Polski w związku ze wdrażaniem przepisów prawnych, które mogłyby mieć wpływ na niezależność polskiego krajowego organu regulacyjnego, tj. Urzędu Komunikacji Elektronicznej, i które doprowadziły do wcześniejszego zakończenia kadencji Prezesa UKE, czytamy w jednym z komunikatów Komisji Europejskiej.

W dalszej części komunikatu czytamy, że szefowie i członkowie krajowych organów regulacyjnych mogą być odwołani ze stanowiska jedynie, gdy przestaną spełniać warunki wymagane do wykonywania obowiązków. Zdaniem Komisji Europejskiej, skrócenie kadencji prezesa UKE jest więc naruszeniem przepisów unijnych i powinno zostać niezwłocznie wyjaśnione i naprawione.

Polska ma kwartał na znalezienie rozwiązania

Bruksela wyznaczyła Polsce termin trzech miesięcy, w którego trakcie powinny zostać udzielone wyjaśnienia. Jednak wiceminister cyfryzacji Wanda Buk przyznała na Twitterze, że rząd nie zamierza zmieniać swojego stanowiska. Przypomniała, że intencją rządu było powołanie prezesa UKE, który nie wzbudzałby zastrzeżeń operatorów starających się o rozwój sieci 5G w Polsce.

Z jednej strony rząd tłumaczy, że nowy prezes UKE zostanie powołany zgodnie z przepisami unijnymi, z drugiej zaś Komisja Europejska odpowiada, że Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej nie powinien wpływać na długość mandatu obecnie urzędujących. Zwłaszcza, że przepisy mają zostać wprowadzone w grudniu tego roku.

Kancelaria Premiera Rady Ministrów ogłosiła nabór na stanowisko prezesa UKE 29 maja. Problem przy wyborze nowego prezesa zahamował poważne inwestycje w infrastrukturę 5G w Polsce. Na razie nie wiadomo, ile osób zgłosiło się na wolne stanowisko i kim są kandydaci.