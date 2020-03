Koniec wymieniania smartfona co dwa lata. UE robi porządek z prawem

Udostępnij:

Nie ma nic gorszego niż sprzęt psujący się dzień po gwarancji. W październiku 2019 roku Unia Europejska wprowadziła nowe prawo, gwarantujące dostęp do części zamiennych elektroniki użytkowej do 10 lat, także jeśli zaprzestanie się produkcji danego sprzętu. Oprócz tego te nowe przepisy miały zapewnić dostęp do części zamiennych do maksimum 15 dni roboczych.

Tamta legislacja UE odnosiła się jednak do telewizorów, komputerów stacjonarnych, oświetlenia, pralek, zmywarek oraz lodówek. Teraz ma wejść w życie nowa, podobnego rodzaju ustawa dotycząca laptopów i smartfonów.

Za często wymieniasz laptopa/smartfona? Nowa ustawa może uchronić twój portfel

Unia Europejska zaczyna wprowadzać tzw. plan gospodarki cyrkularnej, jeden z głównych elementów tzw. strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Dotyczy ona między innymi cyklu życia produktów elektronicznych, ochrony środowiska i zapewnienia nowych praw konsumenckich. Wszystko w zamierzeniu zapewnić między innymi dłuższą żywotność elektroniki użytkowej oraz zwiększenie stopnia jej recyklingu. Jak podaje The Guardian, jedynie poniżej 40 procent komponentów elektronicznych jest ponownie przetwarzanych.

Proponowane zmiany prawdopodobnie wymuszą także na producentach zmiany w designie urządzeń elektronicznych. Firmy musiałyby również zapewnić swoim konsumentom dostęp do informacji dotyczących naprawialności i trwałości własnych produktów. Ograniczone zostaną artykuły jednorazowego użytku, a przedwczesne wycofywanie produktów i niszczenie niesprzedanych towarów – zakazane.

Producenci elektroniki prawdopodobnie będą lobbować przeciwko zmianom. Już w styczniu, gdy Europarlamentarzyści głosowali (582 za, 40 przeciw) za wprowadzeniem ujednoliconego standardu kabli, Apple uważało, że wprowadzenie ustawy wymuszającej zmiany "zahamuje innowacje" i skrzywdzi konsumentów bardziej niż im pomoże.

Zmiany proponowane w tej nowej ustawie będą rozszerzeniem poprzedniej legislacji, poszerzonej o smartfony, tablety oraz laptopy. Zanim będzie ona jednak wprowadzona, odbędzie się w tej sprawie głosowanie.