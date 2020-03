Koronawirus w aplikacji mObywatel, czyli informacje i zalecenia w smartfonie

Udostępnij:

W aplikacji mObywatel w smartfonach pojawiła się nowa sekcja z informacjami dotyczącymi koronawirusa. Dzięki temu każdy, kto korzysta z mObywatela, by na przykład obsługiwać elektroniczne recepty lub dokumenty tożsamości, zyska rzetelne źródło wiedzy o zagrożeniu i będzie na bieżąco poznawać najważniejsze informacje z nim związane.

Sekcja z informacjami o koronawirusie to kolejna zmiana w aplikacji mObywatel w ostatnich tygodniach. Jedna z ostatnich aktualizacji – w styczniu bieżącego roku – była związana przede wszystkim z wprowadzeniem obsługi e-recepty do mObywatela na iOS-a. Wersja na Androida oferowała niezbędną funkcjonalność jeszcze w ubiegłym roku, ale użytkownicy iPhone'ów musieli uzbroić się w cierpliwość. E-recepta jest tu dostępna dopiero od 31 stycznia.

Informacje o koronawirusie trafiają do aplikacji mObywatel, źródło: Sklep Play.

Wszystko wskazuje na to, że nowa sekcja z informacjami o koronawirusie jest wprowadzana w ramach aktualizacji, która w momencie pisania niniejszego tekstu nie jest jeszcze dostępna dla każdego. Niewykluczone więc, że zmiany będzie można zauważyć w swoim smartfonie dopiero na dniach. To efekt "wypychania" aktualizacji aplikacji transzami, co w praktyce zajmuje kilka dni.

Do tego czasu zbieżne informacje o koronawirusie można znaleźć na stronie gov.pl/koronawirus, gdzie w jednym miejscu dostępna jest między innymi mapa szpitali zakaźnych w Polsce czy tabela z liczbą rozpoznanych przypadków zarażenia koronawirusem z podziałem na województwa i powiaty.

Aplikację mObywatel na Androida i iOS-a można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.