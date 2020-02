Udostępnij:

Od niecałego miesiąca e-recepty są w Polsce powszechnie stosowane. Jednym ze sposobów pozwalających na zarządzanie nimi jest oficjalna mobilna aplikacja. mObywatel od dawna dostępny jest na Androida i iOS-a, jednak na początku e-recepty były dostępne tylko na tę pierwszą platformę.

Teraz mObywatel dostał jednak aktualizację i także użytkownicy iPhone'ów mogą za jego pomocą przeglądać swoje elektroniczne recepty. Aktualizacja aplikacji mObywatel na iOS-a została udostępniona w niecały miesiąc od wejścia w życie obowiązku wystawiania w Polsce e-recept.

Warto pamiętać, że elektroniczna recepta wciąż może zostać zrealizowana przez osoby, które nie chcą korzystać z elektroniki – wystarczy poprosić o papierowe potwierdzenie, które może wydać lekarz. Istotą jest jednak oczywiście korzystanie z poziomu aplikacji (teraz także na iOS-a), e-maila, SMS-ów czy internetowego portalu na komputerze.

Zapraszam ⁦@MatRatajczak⁩ i wszystkich innych fanów Apple do nowej wersji mObywatela, która od dziś ma dostęp do e-recepty! Wielkie podziękowania dla ⁦@COIgovPL⁩ i ⁦@MC_GOV_PL⁩ za super współpracę! pic.twitter.com/weJOfqojGw — Janusz Cieszyński 🇵🇱💯 (@jciesz) January 31, 2020

By dotrzeć do systemu e-recept przez przeglądarkę, należy zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta. Do tego niezbędny jest Profil Zaufany lub podpis elektroniczny, by potwierdzić swoją tożsamość. Jak zrobić to z wykorzystaniem tego pierwszego, tłumaczyliśmy kilka tygodni temu w odrębnym poradniku.

Aby zarządzanie e-receptami otrzymywanymi przez e-maile było łatwiejsze, użytkownicy Poczty WP i Poczty o2 mogą korzystać z funkcji, która ułatwia kolekcjonowanie recept w jednym miejscu. Wszystkie dokumenty trafiają wówczas do "segregatora", gdzie można je łatwo odnaleźć. Więcej na ten temat pisaliśmy w pierwszej połowie stycznia.

Aplikację mObywatel można pobrać z naszego katalogu oprogramowania. Dostępna jest w wersji na Androida oraz iOS-a.