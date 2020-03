Koronawirus zamknął siłownie? Z tymi aplikacjami zadbasz o formę w domu

Udostępnij:

Branży, które boleśnie odczuwają skutki pandemii koronawirusa jest w Polsce niezwykle dużo. SARS-CoV-2 odwołał najważniejsze premiery kinowe, masę zaplanowanych koncertów oraz imprez i konferencji technologicznych. W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego na terenie całego kraju straty liczą również właściciele hoteli, pubów i restauracji. Tymi, którym bez wątpienia trudno odnaleźć się w nowej rzeczywistości są także sportowcy.

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że świat sportu i rekreacji, nawet jeśli nie stanął w miejscu, to z pewnością gwałtownie zahamował. I nie chodzi tu wyłącznie o zawieszenie wszystkich najważniejszych rozrywek i turniejów. Skutki ataku chińskiego wirusa odczuwają zarówno zawodowcy, jak i amatorzy.

Istnieje ryzyko, że zalecenia Ministerstwa Zdrowia dotyczące spędzania większości czasu w domach może choćby w minimalnym stopniu odbić się na naszej formie fizycznej. Podczas domowej kwarantanny można łatwiej niż zwykle naruszyć postanowienia codziennej diety, a także trudniej niż zazwyczaj, spalić efekty swoich pokus. Choć coraz więcej siłowni ogłasza swoją gotowość do prowadzenia zajęć przeć internet, nie wszyscy aktywni fizycznie, uczęszczają na co dzień do tego typu miejsc. Co z tymi, którzy o utrzymanie formy dbają ćwiczeniami na świeżym powietrzu? Z pomocą jak zwykle przychodzą niezawodne aplikacje.

W sieci aż roi się od przezabawnych memów, które prorokują wygląd naszej sylwetki po odbyciu 14-dniowej kwarantanny. Aby uniknąć przybrania na wadze, ważnym jest, aby nawet w warunkach domowych nie zapominać o aktywności fizycznej. Poniższe aplikacje z pewnością pomogą wam zadbać o formę podczas przymusowego pobytu w domach.

1. Ćwiczenia w domu

Ćwiczenia w domu to świetna aplikacja zawierająca różnorodne programy ćwiczeń, które można wykonywać samodzielnie i bez specjalnego sprzętu sportowego. Znajdziemy tu zestawy zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych, a także rozgrzewki i ćwiczenia na konkretne partie mięśni. Po rozpoczęciu treningu możemy skorzystać z pomocy wirtualnego trenera, który podpowie nam, jakie ćwiczenia należy wykonać i kiedy zakończyć serię.

Ćwiczenia w domu

2. Ćwiczenia na mięśnie brzucha

Ćwiczenia na mięśnie brzucha to aplikacja, która jak sama nazwa wskazuje poświęcona jest treningowi konkretnych partii ciała. Choć trzeba przyznać, że sama apka nie zachęca szatą graficzną, to nie można jej odmówić bardzo dobrej funkcjonalności. Szereg programów treningowych, rozpisanych na kilkanaście dni z pewnością sprawi, że nie przytyjemy, a jednocześnie pomoże nam wyrzeźbić wymarzony kaloryfer.

Ćwiczenia na mięśnie brzucha

3. A6W: Szóstka Weidera

Apka przeznaczona dla osób, które szukają prostego w obsłudze narzędzia umożliwiającego przeprowadzenie programu treningowego A6W (Aerobiczna Szóstka Weidera), dzięki któremu ich brzuchy uzyskają wymarzony wygląd. Program treningowy wymaga poświęcenia 30 minut przez 42 dni. Każdego dnia czeka na nas sześć ćwiczeń przedstawionych zarówno w formie graficznej, jak i za pomocą opisu. Aplikacja pozwala na ustawienie przypomnień o wykonaniu ćwiczeń każdego dnia. Swoimi sukcesami możemy dzielić się ze znajomymi za pośrednictwem Facebooka, Twittera i Instagrama.

A6W:Szóstka Weidera

4. Ćwiczenia na nogi

Aplikacja jak dwie powyższe przeznaczona jest do trenowania konkretnych partii mięśni. Korzystając z oprogramowania, możemy stworzyć plan treningowy do wzmocnienia i wyrzeźbienia swoich nóg. Apka oferuje zestaw ćwiczeń, które zajmują ok. 8 minut podczas jednego cyklu treningowego. Program posiada również opcję wbudowanego kalendarza daty treningów i przypomni nam o zaplanowanych ćwiczeniach. W podstawowej wersji otrzymamy dostęp do cyklu treningowego trwającego ok. 3 tygodnie, z trzema ćwiczeniami. Koszt pełnej wersji to 9,64 zł.

Ćwiczenia na nogi

5. Odchudzanie dla mężczyzn

Chociaż tytuł sugeruje, że z aplikacji powinni korzystać głównie mężczyźni, nic nie stoi na przeszkodzie, aby posłużyła się nią również płeć piękna. Program posiada trzy poziomy trudności, co świadczy o tym, że jest on przeznaczony zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów. Dzięki starannie zaplanowanym treningom, nasza walka z nadmiarem kilogramów będzie łatwiejsza niż kiedykolwiek.

Odchudzanie dla mężczyzn

6. Schudnąć w 30 dni

Aplikacja to idealne rozwiązanie dla tych, którzy marzą o zrzuceniu nadmiaru kilogramów w niedługim czasie. Z pomocą tego narzędzia otrzymamy nie tylko zestaw rozmaitych ćwiczeń, ale również kompleksowe informacje na temat diety, zarówno tej standardowej, jak i wegetariańskiej. Program pozwala śledzić nasze codzienne postępy. Wprowadzając do niego odpowiednie dane zobaczymy wykres ukazujący spadek naszej wagi na przestrzeni ostatnich dni oraz wyliczymy swoje BMI.

Schudnąć w 30 dni

7. Daily Yoga

Apka nie tylko posłuży nam do wyćwiczenia mięśni brzucha. Za pomocą kilkudniowych treningów, a także różnorodnych sesji tematycznych będziemy w stanie zredukować poziom naszego stresu oraz poprawić elastyczność. Wirtualny trener wprowadzi nas również w tajniki medytacji. Każdą z sesji możemy przeglądać krok po kroku, aby lepiej opanować pozycję. Wszystko to okraszone delikatną, uspokajającą muzyką.

Daily Yoga

8. Trening pośladków

Program stworzony dla tych, którzy marzą o uformowaniu swoich pośladków w domowych warunkach i bez konieczności zakupu specjalistycznego sprzętu. Aplikacja jest darmowa, zawiera jednak tylko jeden plan treningowy. Aby uzyskać dostęp do wszystkich treningów, dostępnych również bez połączenia z internetem i usunąć reklamy z aplikacji, należy zapłacić 9,63 zł.

Trening pośladków

