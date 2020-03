Magazyn osobisty w OneDrive – Microsoft tłumaczy, jak bezpiecznie przechowywać pliki

Udostępnij:

W dobie rosnącego znaczenia pracy zdalnej, Microsoft tłumaczy, jak bezpiecznie przechowywać pliki w chmurze OneDrive. Z pomocą przychodzi funkcja Magazyn osobisty, która przydaje się, by zwiększyć bezpieczeństwo najważniejszych dokumentów.

Istotą jest tu dodatkowe uwierzytelnianie możliwe między innymi za pomocą PIN-u, odcisku palca, z wykorzystaniem rozpoznawania twarzy, bądź poprzez kod z aplikacji, SMS-a lub e-maila. W przypadku aplikacji, chodzi o program Microsoft Authenticator, który może być wykorzystywany także do innych usług wymagających uwierzytelniania dwuetapowego.

Magazyn osobisty to innymi słowy wydzielony, szyfrowany fragment całego dysku OneDrive. Dodawanie do niego plików jest dodatkowo ułatwione w aplikacjach mobilnych. Tutaj można skanować dokumenty oraz wykonywać filmy i zdjęcia, a następnie zapisywać je bezpośrednio w Magazynie.

Po odblokowaniu dostępu do Magazynu, użytkownik może swobodnie korzystać z plików, ale w przypadku krótkiej nieaktywności na dowolnym urządzeniu, dostęp zostanie ponownie zablokowany. Dotyczy to także otwartych w danym momencie plików – by dalej je edytować, konieczne będzie ponowne przejście procesu uwierzytelniania.

Microsoft Authenticator na Androida i iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.