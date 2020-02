Mapy Google: porcja nowych funkcji na 15. urodziny. Ucieszą się zwłaszcza turyści

Udostępnij:

Mapy Google za moment będą obchodzić swoje 15. urodziny, a Google w swoim stylu przygotował na tę okazję parę niespodzianek. Jakich? Aplikacja otrzyma odświeżoną oprawę graficzną, w tym nową ikonę, a także usprawnienia w zakresie nawigacji w transporcie publicznym.

Za dzień debiutu Map Google przyjęto 8 lutego 2005 r., i to właśnie ta data stanowi motyw niniejszej celebracji, choć wówczas ruszyła jedynie przeglądarkowa wersja map, dedykowana komputerom. Na telefonach aplikacja pojawiła się w listopadzie 2007 r., a pełne wsparcie w Polsce ma od maja 2008 r. Natomiast na przykład obsługa transportu publicznego to już październik 2014 r., kiedy to dodano rozkłady komunikacji miejskiej w pierwszym polskim mieście – Warszawie.

Ciekawostka: mimo że stołeczna Warszawa otrzymała kompleksową obsługę ze strony Map Google jako pierwsza, to jednak wizytówką Polski w Street View jest ulica Piotrkowska w Łodzi.

Tak czy inaczej, Google zdecydował się świętować datę pierwszego wydania Map Google, a my z tej okazji otrzymujemy garść smaczków. Najbardziej widocznym z nich, aczkolwiek, nie ukrywajmy, również najmniej istotnym jest nowa ikona aplikacji. Jest nią wielobarwna pinezka nawigacyjna, co oczywiście pokrywa się z obecną modą na możliwie proste motywy.

Siłą rzeczy ciekawiej jest jednak pod maską. Zaktualizowane Mapy Google wskażą natężenie ruchu nie tylko na ulicach, ale także w lokalizacjach turystycznych. Do tego zostaną zsynchronizowane z systemem ocen Lokalnych przewodników i pozwolą tworzyć listy miejsc do odwiedzenia. Uproszczą ponadto korzystanie z Live View, które będzie można płynnie włączyć z pozycji widoku mapy 2D. Tak, aby ułatwić sobie chociażby rozpoznanie punktu docelowego.

W tej chwili nie wiemy, kiedy nowa wersja Map Google zostanie udostępniona. Można co najwyżej podejrzewać, że będzie miało to miejsce 8 lutego. Cóż, 100 lat Mapy Google! ;)

