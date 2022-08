Facebook: jak usunąć polubienie?

Kliknięcie w ikonę "Lubię to" na Facebooku nie zajmuje czasu, a w ferworze powiadomień może się zdarzyć, że polubimy post nie ten co trzeba. Oczywiście możemy niemal natychmiast go "odlubić". Wystarczy kliknąć jeszcze raz na ikonkę wybranej wcześniej reakcji. Ale co zrobić, jeśli chcemy usunąć reakcję z posta historycznego, który nie wyświetla się na aktualnej tablicy? Jest na to sposób.