Twitter: jak usunąć obserwującego?

Twitter to serwis społecznościowy, na którym każdy zarejestrowany użytkownik może komentować bieżące wydarzenia lub publikować swoje przemyślenia w zwięzłych komunikatach. Popularne profile mają po kilkaset tysięcy obserwujących i komentujących, których poglądy i komentarze niekoniecznie mogą odpowiadać właścicielowi profilu. Takiego niewygodnego delikwenta można w łatwy sposób usunąć z grona obserwujących. Wystarczy dosłownie kilka kliknięć myszką.

Na niej mamy dostęp do listy profili, które nas obserwują na Twitterze. Odnajdujemy na liście profil przeznaczony do usunięcia i klikamy w symbol trzech kropek obok nazwy profilu. Po kliknięciu lewym klawiszem myszki mamy dostęp do nowego menu, z którego między innymi możemy wybrać opcję, która nas interesuje - Usuń tego obserwującego.