Mercedes A250e: System zarządzania energią i rozszerzona rzeczywistość

Hybrydy plug-in pojawiają się na rynku jak grzyby po deszczu. Zapewnienia producentów o zasięgu, bezproblemowym działaniu i oszczędnościach to jedno, ale jak te auta sprawdzają się w praktyce? Czy zarządzanie energię faktycznie jest tak proste? Sprawdzam to na przykładzie Mercedesa A250e i przy okazji testuję rozszerzoną rzeczywistość w nawigacji.

Działanie hybrydy i zarządzanie energią

Mercedes A250e to hybryda typu plug-in, a więc z możliwością doładowywania z gniazdka (domowego, z publicznej ładowarki itp.). Moc systemowa tego auta to 218 KM. Sercem układu jest silnik benzynowy 1.3 o mocy 160 KM z momentem obrotowym 250 Nm, który jest wspomagany przez silnik elektryczny generujący 102 KM oraz 330 Nm. Energia czerpana jest z baterii o pojemności 15,6 kWh, która pozwala na przejechanie na energii elektrycznej około 50 km. Jest to wynik realny, bo z zapewnień producenta o 60 km zasięgu na jednym ładowaniu podczas testu wyszły nici. Trzeba się również liczyć z tym, że zasięg ten może znacząco się skurczyć przy bardzo niskich temperaturach. Ot, uroki hybryd i ogólnie samochodów z napędem elektrycznym lub hybrydowym plug-in. Napęd trafia na przednie koła za pośrednictwem automatycznej przekładni 8G-DCT.

Oczywiście system podczas normalnej jazdy w trybie hybrydowym faworyzuje napęd elektryczny i stara się jak najczęściej z niego korzystać. Podczas spokojnej jazdy po mieście można całkowicie zapomnieć o silniku spalinowym, oczywiście na tyle, na ile pozwoli bateria. Po pokonaniu około 45-50 kilometrów silnik spalinowy odzywał się o wiele częściej, aby wspomagać silnik elektryczny i wyczerpującą się baterię. Po jej rozładowaniu auto działa praktycznie jak miękka hybryda tj. silnik elektryczny pilnuje systemu Start/Stop i sprawnie uruchamia jednostkę spalinową (choć zdarzały się szarpnięcia), pomaga również podczas ruszania oraz toczenia się w korku, ale przez większość czasu jest nieaktywny. Wtedy jazda przestaje być już tak płynna i oszczędna, a jednostka 1.3 dość ciężko wypełnia obowiązki tj. napędzenie ważącego ponad 1600 kilogramów auta, ładowanie baterii etc. Osiągi są niezłe (6,6 sekundy do setki i 235 km/h prędkości maksymalnej) pod warunkiem, że bateria na to pozwala.

System oczywiście pozwala w dość szczegółowy sposób monitorować zużycie energii, jej przepływy etc. Możemy również wybrać odpowiedni tryb jazdy, zmodyfikować go (np. w trybie Individual), wybrać porę ładowania itp.

Nawigacja z rozszerzoną rzeczywistością

Od razu przyznam, że nie jest to funkcja podobna do tej, którą mamy np. w najnowszej Klasie S, w której obraz wyświetlany jest na szybkie za pomocą zaawansowanego HUD-a tj. na szybie (wrażenie, jakby działo się to przed samochodem), wyświetlane są dynamiczne strzałki kierujące itp. Tutaj wszystko odbywa się za pomocą kamery przedniej, która wyświetla przechwycony obraz na dużym ekranie, natomiast system MBUX nakłada na niego dodatkowe elementy tj. nazwy ulic, strzałki kierunkowe itp. To wszystko wygląda naprawdę świetnie i przydaje się przede wszystkim podczas jazdy po nieznanym mieście. Naprawdę trudno przegapić zjazd na rondzie, zjazd na obwodnicy, prawidłową uliczkę itp.

Oczywiście to wszystko działa z systemem MBUX, a więc pozwala na głosowe wybieranie adresu za pomocą komendy „Hey Mercedes”, możemy wyszukać ciekawe miejsca, sprawdzić jego recenzje i rekomendacje na bazie informacji z Trip Advisor, dodawać cele pośrednie itp.

Rzut oka na system MBUX

Podsumowanie

Jako hybryda, Mercedes A250e jest dedykowana raczej zdyscyplinowanym kierowcom, którzy będą regularnie ładować auto i korzystać z napędu elektrycznego. Auto po wyczerpaniu baterii staje się nieco ospałe, mniej płynne i głośne. To nie zmienia jednak faktu, że jako samochód kompaktowy to obecnie chyba najbardziej zaawansowany systemowo samochód na rynku. System MBUX daje naprawdę mnóstwo możliwości i zaskakuje funkcjonalnością na co dzień.