Microsoft Lists – alternatywa dla Airtable w ramach pakietu Microsoft 365

Microsoft Lists to nowa aplikacja w pakiecie biurowym Microsoft 365, która stanowi ewolucję list dostępnych wcześniej w ramach SharePointa. W praktyce jest to narzędzie pozwalające zarządzać pracą zespołu głównie w formie tabelarycznej, co może się przydać na przykład podczas tworzenia projektów. Alternatywą dla Lists mogłoby być dostępne na rynku od dawna narzędzie Airtable.

W przypadku Microsoft Lists zaletą jest możliwość dalszej integracji z innymi aplikacjami producenta. Stworzoną listę można bowiem kontrolować zarówno z aplikacji webowej i mobilnej, jak i innych narzędzi, w tym komunikatora Teams czy wspomnianego SharePointa. Nową listę można stworzyć samodzielnie według konkretnych potrzeb lub skorzystać z gotowych szablonów i w ten sposób szybko uzyskać obszar roboczy przygotowany do konkretnego scenariusza.

Elementy listy można dostosowywać zależnie od sytuacji. Jeśli jest to konkretne zadanie do wykonania, można mu oczywiście przypisać pracowników i inne pola pozwalające opisać detale. Poszczególne elementy można także komentować i uzupełniać o linki, tagi czy terminy.

Wszystko jest oczywiście synchronizowane w ramach zespołu. Zmieniać można między innymi widoki, wśród których dostępny jest między innymi podgląd w formie kalendarza, typowe listy czy galerii. Elementy list, takie jak kolumny i ich kolejność, można oczywiście edytować. Microsoft Lists ma trafić do użytkowników w późniejszym czasie tegorocznego lata.