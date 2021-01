Microsoft Surface Pro 8 na horyzoncie – ma dostać modem LTE i Wi-Fi 6

Udostępnij:

Microsoft Surface Pro 8 nie wszedł jeszcze na rynek, ale wszyscy spodziewają się jego prezentacji już niebawem. Tymczasem w sieci dostępnych jest szereg przecieków i wniosków na podstawie dokumentacji, z których można przypuszczać, jak będzie wyposażony. Topowy tablet Microsoftu z pewnością nie będzie tani (Surface Pro 7 kosztuje obecnie od 4 do nawet 11 tys. złotych), ale z drugiej strony powinien być bardzo dobrze wyposażony.

Jak podsumował Windows Latest, zwracając uwagę na na najnowszy dokument FCC, Surface Pro 8 będzie najprawdopodobniej wyposażony w modem LTE Cat 12 (do 600 Mb/s pobierania i 100 Mb/s przy wysyłaniu) oraz Wi-Fi 6 i Bluetooth 5 dzięki modułowi Intel AX201. Co ciekawe, od strony wizualnej sprzęt będzie najpewniej dokładnie taki sam, jak współczesny Surface Pro 7.

Najdroższy wariant za ponad 11 tys. to dopiero początek. Po dokupieniu klawiatury-okładki, myszy, doka i pióra rachunek wyniesie prawie 15 tys., fot. Oskar Ziomek.

Wydajność powinna być na wysokim poziomie dzięki zastosowaniu procesorów 11. generacji Intela (Tiger Lake) i do 32 GB pamięci operacyjnej. Zintegrowana grafika Intel Xe powinna natomiast zaskakująco dobrze sprawdzić się w grach, o czym więcej można przeczytać w naszym teście nietypowego laptopa wyposażonego właśnie w ten układ. Przeczytacie tu także, czym Tiger Lake różni się od poprzedników.

Surface Pro 8 ma także występować w słabszych konfiguracjach, a Windows Latest podaje tu procesory z serii Core i3 obok 8 GB RAM-u i dysku o pojemności zaledwie 128 GB. Choć nie są to informacje oficjalne, jeśli Surface Pro 8 ma być co do zasady bardzo podobny do poprzednika i jedynie nieco technicznie odświeżony, najpewniej właśnie tak będzie to wyglądać. Oficjalne informacje poznamy już wkrótce, gdy Microsoft ostatecznie wprowadzi produkt na rynek.

