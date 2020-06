Microsoft ma walczyć z nierównościami rasowymi i stawiać na różnorodność

Już na początku czerwca 2020 roku dyrektor generalny Microsoftu, Satya Nadella, zapowiedział, że różnorodność w zatrudnianiu ma być dla firmy priorytetem. Teraz za słowami poszły czyny - CEO Microsoftu nakreślił nową politykę firmy oraz zadeklarował nadchodzące inicjatywy.

Microsoft chce zwalczyć problem nierówności oraz niesprawiedliwości rasowej. Nadella zapowiedział w liście otwartym do pracowniku konkretne kroki, jakie podejmie w ciągu pięciu najbliższych lat w tym temacie.

Nadella chce zarówno wprowadzić zmiany w samej firmie, ale i pragnie, aby jego inicjatywa miała wpływ na życie poza nią. Gigant z Redmond ma podwoić liczbę czarnych oraz afroamerykańskich menadżerów oraz kadry wyższego szczebla.

Microsoft przy okazji dołoży 150 milionów na fundusz na rzecz różnorodności i tzw. inkluzywności (innymi słowy, otwartości). Transformacja ma również obejmować partnerów firmy z Redmond.

Dla przykładu Microsoft ma zamiar podwoić liczbę czarnych i afroamerykańskich dostawców w przeciągu trzech lat. Potentat IT planuje również podwoić ilość (procentową) transakcji, które należą do czarnych właścicieli.

